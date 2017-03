Vermischtes Birgland

12.03.2017

"Die Unterstützung für den Förderverein ist noch immer groß in unseren Gemeinden", dass sagte Vorsitzender Thomas Renner in der dritten Jahreshauptversammlung mit turnusgemäßen Neuwahlen im Gasthaus Jägerheim in Schwend den zahlreich erschienenen Mitgliedern.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes ging Thomas Renner einstimmig als Vorsitzender hervor, er steht somit weiter an der Spitze des Fördervereins. Als sein Stellvertreter wurde Maximilian Herbst aus Illschwang bestätigt. Auch die weiteren Wahlen gingen einstimmig über die Bühne. Kassier wurde Sebastian Söhnlein und Schriftführer Lukas Stollner . Beisitzer sind Klaus Windisch und Richard Kolle r, der hier Florian Weber nachfolgt. Die Kasse prüfen weiterhin Roland Huber und Konrad Schötz .

Schwend. In seinem Rechenschaftsbericht erwähnte Renner die Ereignisse des vergangenen Jahres, darunter die 94 Einsätze mit Alarmierung und zahlreiche ungezählte private Versorgungen, bei denen die Helfer vor Ort ausrückten. Etwa die Hälfte der Einsätze ist außerhalb der Werkzeit, also zwischen 18 Uhr und 6 Uhr.Das Einsatzgebiet der Helfer vor Ort Birgland-Illschwang erstreckt sich von Kastl über die Gemeinden Birgland und Illschwang bis nach Högen und auch über die Grenzen in die Nachbarlandkreise Neumarkt und Nürnberger Land. 2016 konnte mit Steffi Schütz aus Illschwang, die als Hundeführerin aktiv ist, und Sebastian Cartwright aus Högen, der als Rettungsassistent ausrückt, die aktive Gruppe um zwei Personen auf nun acht vergrößert werden.Nachdem sich der Verein im Jahr 2015 gründete und zum Start viel bürokratischer Aufwand anstand, beteiligten sich die Mitglieder noch mehr an den gesellschaftlichen Veranstaltungen in den Gemeinden. Unter anderem mit der wiederholten Teilnahme mit einer Aktion am kommunalen Ferienprogramm der Gemeinden Illschwang und Birgland, bei der die Kinder wertvolle Erste-Hilfe-Tricks und die Rettungskette im Notfall vermittelt wurde. Des Weiteren beteiligte sich der Verein mit einem Stand an der Gewerbeschau "Wir im Birgland" an dem den Besuchern Defibrillatoren vorgeführt wurden. Diese befinden sich in den Wandhalterungen an Schulen und öffentlichen Plätzen. Außerdem stellten die Helfer vor Ort mit Unterstützung des Ehepaares Weigl aus Kastl auch die Sicherheit beim Mountainbike-Rennen in Schwend sicher, was die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarorganisationen verdeutlicht, hieß es in der Versammlung.Im Jahr 2015 wurden bereits Einsatzkleidung und Rucksäcke für die Helfer angeschafft und im vergangenen Jahr Helme und Lampen. Außerdem wurde neue Funkgeräte gekauft und mit zwischenzeitlich auftretenden verwaltungstechnischen Schwierigkeiten mit der Umstellung auf Digitalfunk bei Land und Kreis auch erfolgreich in Dienst gestellt.Renner berichtete zuletzt von seiner laufenden Eingabe im Bayerischen Landtag mit der Forderung auf Blaulicht zur Standabsicherung der Helfer vor Ort, um das Risiko auf Bundes- und Landstraßen zu verringern und den Selbstschutz sicher zu stellen. Renner zeigte sich hier durchaus optimistisch, da ihm bereits von verschiedenen Ebenen und auch den unterschiedlichen Parteien Unterstützung zugesagt wurde, jedoch könne er nicht abschätzen wie lange der Gesetzgeber hier noch brauche.Den Rechenschaftsbericht schloss 2. Vorsitzender Maximilian Herbst mit Informationen über die positive Entwicklung der Internetpräsenz ab.Stellvertretende Landrätin und Bürgermeisterin des Birglandes, Brigitte Bachmann, sicherte den Helfer vor Ort ihre Unterstützung bei weiteren Vorhaben zu und bedankte sich bei den Aktiven für ihren Einsatz für das gesundheitliche Wohl der Bürger auf dem Land. "Denn hier zählt im Notfall jede Minute."