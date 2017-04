Vermischtes Birgland

19.04.2017

6

0 19.04.2017

Fürnried. (dlu) Sie begannen mit der Idee, ein eigenes Repertoire zu sammeln, das den Charakteren und individuellen Ideen der Sängerinnen entspricht. Frei nach dem Motto "Erst singen wir irgendwas Schönes, und dann geh'n wir zum Hanner auf ein Bier!" formierte sich Feel The Gang. Zehn Jahre ist das jetzt her.

Lampenfieber-Prophylaxe

Umzüge und Studien

Feier in Thalheim Der Chor Feel The Gang feiert morgen, Freitag, 21. April, ab 20 Uhr mit einem Konzert im Festzelt in Thalheim sein zehnjähriges Bestehen. Im Anschluss folgen ab ca. 21 Uhr The Funky Blues Rabbits und heizen dem Publikum der Jubiläumsfeier so richtig ein. (dlu)

Ursprünglich sprachen sie sich energisch gegen Auftritte oder anderweitige Verbindlichkeiten aus, die die Richtung der Stücke beeinflussen könnten. Im Vordergrund stand, damals wie heute, die Freude am gemeinsamen Gesang, der Spaß am Erlebnis Chor. Den Kern bildet nach wie vor ein Großteil der Gründungsmitglieder, was für das unkapriziöse Klima spricht.Allerdings kam es 2007 ein bisschen anders gedacht. Gleich bei der ersten gemeinsamen Probe kam eine Hochzeitsanfrage, berichten die Sängerinnen mit einem Augenzwinkern. Heute resümieren sie, dass ihnen das bisschen Druck nicht wirklich geschadet habe. Dennoch wurden damals präventiv mehrere Flaschen Sekt und Likör aus eigener Produktion für die Trauung auf die Empore geschmuggelt, um dem Lampenfieber den Garaus zu machen.Noch heute brillieren Carola Helm und Nela Kürbel im Sopran; Melanie Kürbel, Tanja Päßler und Susanne Schubert gestalten klangvoll den Alt I. Tina Freiberger und Tanja Utz - zu Anfang noch unterstützt von Daniela Ludwig - runden mit sanftem Timbre im Alt II die Stimmfarben des Chors ab. Der pragmatische Gedanke dahinter war, in jeder Stimme jemand zu platzieren, der Noten lesen kann. Doch schon bald einigte man sich darauf, dass einem derartigen Minimalismus keine Nachhaltigkeit entspringen würde, und so engagierte der Chor einen Leiter.Mit Sebastian Meier fand sich schnell der richtige Taktgeber. Er brachte kurzerhand noch seine Freundin Iris Eigelsberger als Unterstützung für den Alt II mit, und damit war der erste Schritt in die Zukunft für Feel The Gang getan. Gemeinsam kreierten sie ihren eigenen Stil; unkonventionell, modern, emotional und vor allen Dingen begeisternd.Der Chor wuchs an und entwickelte sich stetig weiter. Im Sopran sang unter anderem Marina Kirchner mehrere Jahre mit. Wie Daniela Ludwig musste sie sich nach einem Umzug schweren Herzens verabschieden. Auch Sebastian Meier, der mit seinen Ideen und dem umfangreichen Verständnis für musikalische Ästhetik die Grundpfeiler des Chors setzen half, wechselte den Wohnort, um sein Studium zu beginnen.Seine Nachfolge trat Sylvia Schulz an, die dem Chor bereits zuvor als Pianistin verbunden war. Doch auch sie begann ein Musikpädagogik-Studium und reichte den Stab an Julia Schmidt weiter. Sie ist mittlerweile ein stimmgewaltiges Mitglied im Alt II, da sie zum Zweck eines Studiums die Aufgabe der Chorleitung 2011 abgeben musste. Seither leitet und begleitet, aber vor allen Dingen beflügelt Katrin Heidner (Master of Music) Feel The Gang. Sie trägt entscheidend zur Virtuosität des Chores bei und unterstützt die Ideen und Impulse ihrer "Mädels" bei der Gestaltung der Arrangements.Hochzeiten, Veranstaltungen und jede Menge Benefizkonzerte sowie gemeinschaftliche Projektarbeiten mit anderen Vereinen zu karitativen Zwecken füllen seit nunmehr zehn Jahren ihren Chorkalender. Die aktuelle Besetzung besteht seit 2015. So zählen heute neben den schon Genannten auch Daniela Herbst (Sopran), Steffi Vogel (Sopran und Saxofon), Jana Pickel (Alt I), Isabel Raum und Jan Heidner (Cajon) zum Ensemble.