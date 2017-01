Vermischtes Birgland

17.01.2017

8

0 17.01.2017

Die Fürnrieder Feuerwehr verband ihre Jahreshauptversammlung gleich mit einem Kameradschaftsabend. Ein wichtiger Punkt war die Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden Horst Päßler in den Ruhestand.

Aktive Jugend

Fürnried. In der Jahreshauptversammlung blickten Vorsitzender Rainer Utz und Kommandant Lothar Kraus zusammen mit den zahlreich erschienenen aktiven und passiven Mitgliedern der Feuerwehr Fürnried auf das vergangene Jahr zurück.Auch der seit einem Jahr im Amt befindliche Jugendwart Patrick Kraus gab seinen ersten Jahresbericht ab. Die Jugendgruppe besteht aktuell aus 16 Mitgliedern. Im Berichtsjahr waren Simeon Bodendörfer und Jonas Oberleiter neu aufgenommen worden. Heuer werden zwei Jugendliche in die Erwachsenen-Wehr wechseln. Für ihre erfolgreiche Teilnahme am Wissenstest erhielten die Nachwuchs-Floriansjünger ihre Anstecknadeln in Bronze und Silber. Für heuer sind unter anderem die Abnahme der Jugendleistungsprüfung und eine 24-Stunden-Übung geplant. Kassier Stefan Maul gab einen Überblick über die Finanzlage der Fürnrieder Wehr.Nach den Worten von Bürgermeisterin Brigitte Bachmann und Kreisbrandmeister Helmut Neidel, die aus Sicht der Gemeinde und des Landkreises auf das vergangene Jahr zurückblickten, würdigte Vorsitzender Rainer Utz die vielen Jahre des Engagements von Horst Päßler für die Feuerwehr Fürnried. Er war im Einsatz unter anderem als Maschinist, Atemschutzgeräteträger, Kassier und Vorsitzender (24 Jahre). In seine Zeit als Chef der Wehr fielen insbesondere das 110-jährige und 125-jährige Gründungsfest und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses.Horst Päßler bedankte sich bei seinen Kameraden und erzählte in seiner bekannten launigen Art einige Höhepunkte aus seinen 45 aktiven Jahren bei der Feuerwehr.Anschließend wurde der Ehrenvorsitzende zusammen mit dem bereits im Vorjahr aus der aktiven Wehr ausgeschiedenen langjährigen Kommandanten Richard Pilhöfer mit einem gemeinsamen Spanferkelessen gebührend in den Ruhestand verabschiedet. Passiv werden beide ihrer Fürnrieder Feuerwehr sicher noch lange treu bleiben.