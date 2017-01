Wirtschaft Birgland

18.01.2017

18.01.2017

Birgland/Lauterhofen. Der Zweckverband der Pettenhofener Gruppe hat nach jahrelanger Planung die Ausweisung des Wasserschutzgebiets Hallerbrunnen beantragt. Jetzt läuft die Behördenbeteiligung. Der Bauernverband für die Kreise Amberg-Sulzbach und Neumarkt informierte dazu die betroffenen Landwirte und Grundstückseigentümer bei einer Versammlung über das Schutzgebiet und die rechtlichen Auswirkungen. Das teilt er in einer Presseinfo mit.

Auch wegen Verkehr

Hilfe für Betroffene

Noch im Januar melden

Das Schutzgebiet erstreckt sich über die Gemeinden Lauterhofen und Birgland. Deren Bürgermeister, Ludwig Lang und Brigitte Bachmann, waren ebenfalls gekommen. "Für das Ausweisungsverfahren wünsche ich mir größtmögliche Transparenz", stellte Zweckverbandsvorsitzender Xaver Lang fest. Er betonte, das Schutzgebiet solle nicht nur wegen der landwirtschaftlichen Nutzung ausgewiesen werden. Auch andere menschliche Einflüsse - etwa der Straßenverkehr - sprächen dafür.Der beauftragte hydrogeologische Gutachter Dr. Karl-Heinz Prösl stellte das Gebiet vor. Es umfasst 1438 Hektar mit fünf Schutzzonen. "Die Größe des Schutzgebietes geben die Grundwassereinzugsgebiete, die Fließrichtung und die relativ hohen Fließgeschwindigkeiten im Karstgebiet vor", sagte Prösl. Außerdem lägen im Schutzgebiet noch Dolinen, die fast einen unmittelbaren Zugang zum Unterboden böten. Die Messwerte von Nitrat liegen im geplanten Gebiet mit 21 Milligramm/Liter im eigentlichen Zielbereich von 20 bis 30 Milligramm/Liter. Auch die Gehalte von Pflanzenschutzmittelrückständen seien seit längerem rückläufig. Steigende Tendenzen gebe es bei Chloridgehalten, die wohl auf die Autobahn A6 zurückzuführen seien.Hubert Hofmann (BBV-Hauptgeschäftsstelle Regensburg) ging auf das Ausweisungsverfahren ein. Genehmigungs- und Verfahrensbehörde sei das Landratsamt Neumarkt. Derzeit laufe die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, in der der BBV Neumarkt und auch die Landwirtschaftsämter Neumarkt und Amberg beteiligt sind. "Sobald die Stellungnahmen eingegangen sind, werden sie vom Landratsamt abgewogen und gegebenenfalls der Verordnungstext angepasst", erläuterte Hofmann. Danach werden das Schutzgebiet und die Verordnung öffentlich ausgelegt, was wohl im Laufe dieses Jahres erfolgt. Hofmann warb für die anschließende Bürgerbeteiligung, in der betriebliche Betroffenheiten fristgerecht dargelegt werden müssen. Prösl ergänzte: "Stellen Sie ganz genau dar, wie Sie selbst mit Ihrem Hof und Ihren Flächen betroffen sind." Hofmann bot dabei die Unterstützung des BBV an. Die Einwender werden dann zu einem Erörterungstermin geladen, in dem die Belange mündlich vorgetragen werden können. Rechtskräftig sei das Schutzgebiet erst, wenn es im Amtsblatt des Landkreises Neumarkt veröffentlicht ist. In der Diskussion wurde deutlich, dass sieben Ortsteile der beiden Gemeinden im Schutzgebiet liegen. Davon sind Muttenshofen, Niesaß und Matzenhof in der Zone IIIA, woraus sich im Verordnungsentwurf auch bauliche Vorgaben ergeben.Regelungen für Entschädigungszahlungen - zum Beispiel für Mehraufwendungen in der Bewirtschaftung oder auch bei baulichen Maßnahmen, die der Sicherung des Wasserschutzes dienen - wurden vom Zweckverbandsvorsitzenden Xaver Lang zugesichert. Der Bauernverband bat die Zuhörer, landwirtschaftliche Belange bis Ende Januar in der Geschäftsstelle zu melden, damit sie in eine Stellungnahme eingearbeitet werden können.