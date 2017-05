Konzert am Samstag in der Hammerseehalle

Kultur Bodenwöhr

04.05.2017

8

0 04.05.2017

Das Chorkonzert des Männergesangvereins Bodenwöhr steigt in der Hammerseehalle. Am Samstag um 19.30 Uhr hat der Männergesangsverein Bodenwöhr wieder zwei Gastchöre zu sich eingeladen. Das Programm wird gestaltet vom gemischten Chor "Tonart" unter dem Dach des Gesang- und Orchestervereins Waldthurn, dem Männergesangverein Bruck, den Geschwistern Schmidhuber sowie dem Gastgeber, dem Männergesangverein Bodenwöhr.

Chorleiter Bernhard Schmidhuber hat zusammen mit den beteiligten Chören wieder ein ansprechendes Konzertprogramm zusammengestellt. Vorsitzender Christian Lutter freut sich auf das Debüt des gemischten Chores "Tonart" aus Waldthurn, der erstmals beim Konzert in Bodenwöhr mitwirkt und von Stephan Striegl geleitet wird. Ebenso freut ihn auch das Wiedersehen mit den Nachbarn und Sängerfreunden aus Bruck unter Chorleitung von Maria Schmidbauer.Das Repertoire reicht von klassischen Chorsätzen, reinen Instrumentalstücken und Volksmusik bis hin zu Schlagermelodien in Deutsch und Englisch. Mit dem Veranstaltung soll bewusst jüngeres Publikum angesprochen werden, um den Chorgesang in Bodenwöhr weiter zu erhalten und auszubauen. Der Eintritt am Samstag ist frei.