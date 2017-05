Kultur Bodenwöhr

01.05.2017

"Mit der Kirche im Dorf": Die Sonderausstellung im Stadtmuseum beschäftigt sich mit der kirchlichen Stadtgeschichte in Nittenau. Eröffnet wird sie am Mittwoch.

50 Nittenauer Priester

Nittenau. (sir) Die Ausstellung widmet sich der Institution selber und der Frömmigkeit der Menschen. Anlass dafür bot das 500-Jährige der Reformation. "Auch wenn man dies aktuell nicht mehr spüren kann, ist die lutherische und calvinistische Zeit nicht so ganz geschmeidig an Nittenau vorübergegangen", erzählt Carolin Schmuck, Leiterin des Stadtmuseums. Umfangreiche Vorbereitung war nötig, um die Ausstellung in ihrer jetzigen Vielfalt präsentieren zu können. Seit nahezu einem halben Jahr wurden Quellen gesichtet und gelesen, die im Pfarrarchiv und in den Pfarrakten im bischöflichen Zentralarchiv in Regensburg lagern. Sehr viele Leihgaben stammen aus der katholischen Pfarrkirche Mariä Geburt Nittenau. Und auch die junge evangelische Pfarrei trägt dazu bei, das Bild des Miteinanders von Mensch und Kirche zu vervollständigen.Der Pfalzgraf hat sich der reformatorischen Lehre zugewandt, und damit auch die Konfession in seinem Land entschieden. Evangelische Pfarrer und ihre Familien hatten Kirche und Pfarrhof übernommen. Als die Oberpfälzer wieder "katholisch gemacht" wurden, zogen wieder katholische Priester und Ordensleute ein. "In recht schneller Folge nacheinander, es gab nach 70 Jahren einfach wenig katholische Geistliche", so Schmuck.Das inhaltliche Gerüst der Ausstellung bietet die etwa 50 bekannten Priester, die seit 1134 in der Nittenauer Pfarrkirche ihre Gottesdienste gehalten haben. Hinzu kommen noch 15 Priester aus der Pfarrei Fischbach. Unter allen herausragend ist der selige Eustachius Kugler, dessen Habit und Gegenstände seiner persönlichen Habe als Leihgaben zu sehen sind. Auch von Therese Mauser ist viel zu erfahren, die 1917 verstorben ist. Die Turmuhren der beiden Pfarreien Fischbach und Nittenau führen hin zur Ausstattung des Gotteshauses Mariä Geburt. In engem Zusammenhang steht die Barockisierung des Kirchenschiffes mit der Raumausstattung mit dem Stadtbrand von 1779. Hierzu leitet die Ausstellung über in das 150-Jährige der Feuerwehr Nittenau, das sie heuer feiert.Einbezogen sind auch die Dauerausstellung mit Reichenbacher Steingut und Schusterei. Dazu kommen Wallfahrt und Kapellen in Nittenau. Neben dem Feuerwehr-Jubiläum und das des Kleintierzuchtvereins Nittenau und Umgebung stehen weitere Jahrestage an: der 150. Geburtstag von Eustachius Kugler, der 100. Todestag von Therese Mauser, 100 Jahre elsässische Flüchtlinge in Nittenau, 65 Jahre Volksbildungswerk Nittenau. Geplant sind Veranstaltungen mit den beiden Kirchen sowie Führungen - auch in der Kreuzbergkirche Schwandorf. Zu sehen ist die Ausstellung vom 6. Mai bis 8. Oktober am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr und am Mittwoch, Samstag und Sonntag sowie an den Feiertagen von 14 bis 17 Uhr.