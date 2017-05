Kultur Bodenwöhr

Schwester Teresa Zukic spricht die Menschen an. Das Wort "Vortrag" wird dem Auftritt hier in der Pfarrkirche St. Barbara nicht gerecht. Gut sichtbar nimmt die Ordensfrau neben dem Altar an einem Tisch Platz. Nicht wenige Besucher haben das Gefühl, ihr in gemütlicher Atmosphäre direkt gegenüber zu sitzen.

"Mein Leben ist mein Hobby", sagt Schwester Teresa Zukic. Und niemand von den Zuhörern vermag sich ihrer ungeheuren Faszination zu entziehen: Sie strahlt dieses Lebensgefühl aus. "Jeder ist normal, bis du ihn kennst", erklärt sie den neugierigen Zuhörern, die teilweise eine weite Anreise auf sich genommen haben. Kein Wunder, denn Schwester Zukic ist einem breiten Publikum bekannt - durch ihre Fernsehauftritte, ihre Vorträge und ihre Bücher.Die heute 52-Jährige kam in Kroatien zur Welt, vom sechsten Lebensjahr an wuchs sie in Deutschland auf. Ihre Kindheit und Jugend war vom Sport geprägt. Die frühere Leistungssportlerin wurde hessische Meisterin am Schwebebalken und badische Meisterin im Mehrkampf. Und dann folgt eine Nacht, die den vorgezeichneten Lebensweg durchkreuzte, als die 18-jährige Internatsschülerin buchstäblich mit der Bibel in Berührung kommt. Sie stammt von einer Zimmerkameradin. Die Bergpredigt fasziniert Teresa Zukic und hat Einfluss auf ihr Verhalten beim Basketballspiel. Böse gefoult hätte sie sich früher dafür revanchiert. Nun bleibt sie ruhig und freundlich und verspürt einen ungeheuren innerlichen Frieden.1994 hat sie die Kleine Kommunität der Geschwister Jesu im Erzbistum Bamberg gegründet. Sie entdeckt völlig neue Seiten an sich: Musik ist auch eine Leidenschaft von ihr, neun Musicals hat sie bereits geschrieben. Malen und kochen kann sie ebenfalls. Über Nacht wird sie in der Show von Margarethe Schreinemakers bekannt. Und bei der Quiz-Show von Jörg Pilawa gewinnt sie 100 000 Euro. 2004 erhält sie den Kulturpreis für Musik und Gegenwartsliteratur, 2013 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. "Jeder ist normal, bis du ihn kennst - von der spirituellen Kraft Menschen zu (er)tragen": Dieses Werk spricht von den Eigenheiten der Menschen. Jeder Mensch sei irgendwie seltsam. Doch verspüre jeder eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, Frieden, Harmonie, kurz: nach Schalom."Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Schalom herrscht. Das wäre die Welt, die Gott gemacht hat." Menschen ziehen sich zurück, haben Angst vor Verletzungen. Andere brauchen die Gemeinschaft. Menschen, die einsam lebten, weisen eine drei Mal höhere Sterberate auf. "Lieber in Gemeinschaft Schokoladenkuchen essen, als alleine Rosenkohl." Applaus brandet auf. Persönliches fließt immer wieder in ihre Ausführungen ein. Aufkeimender Betroffenheit bei den Zuhörern begegnet sie mit feinsinnigem Humor. Wer in der Öffentlichkeit steht, der werde beobachtet. "Jeder Schnaps wurde dem Bischof berichtet. Naja, jetzt weiß er, was ich alles vertragen kann", berichtet sie.Eine andere Sichtweise, eine andere Bewertung, ist eine Art der Hilfe, auf die sie genauer eingeht "Ab heute kränkt mich keiner mehr." Lange habe sie gebraucht, um zu verstehen, warum Menschen verletzen. Wer verletzt ist, verletzt auch andere. Daher sei es von Bedeutung, zu lernen, "dass ich nicht das Opfer bin". Es hängt von vielen Faktoren ab, wie stark man sich getroffen fühle: vom Selbstwertgefühl, von der Beziehung zu Menschen, die um den wunden Punkt wissen, von der momentanen Verfassung wie Überforderung, Ängstlichkeit und Unsicherheit, vom Ort und Zeitpunkt und auch vom Geschlecht. Frauen seien besonders harmoniebedürftig. Kränkungen werden stärker empfunden, wenn man denkt, dass sie mit Absicht herbeigeführt werden.Schwester Teresa gibt den Zuhörern zum Schluss eine Hausaufgabe mit auf den Weg: Heimkommen und den liebsten Menschen zu drücken. Und morgen möglichst viele Menschen anzulächeln. Manche hungern nach Zuwendung und Anerkennung, warten auf ein einziges gutes Wort. "Vergessen Sie nicht, dass Gott Sie über alles liebt. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Ich wünsche Ihnen viel Freude des Christseins." Applaus brandet auf.