Politik Bodenwöhr

28.04.2017

5

0 28.04.2017

Wenn sich die Zuhörerreihen vor Sitzungsbeginn zusehends gut füllen, stehen Themen auf der Tagesordnung, die von besonderem Interesse sind. In der Stadtratssitzung war es wohl die Debatte um den Haushalt 2017 - wie es um die Finanzlage der Stadt bestellt ist, welche Projekte damit verknüpft sind

Einige Projekte geplant

Probst: "Unverschämtheit"

Nittenau. Um eines vorwegzunehmen: Mehrheitlich wurde der Haushalt beschlossen. Es gab sieben ablehnende Stimmen. Beim Finanzplan 2016 bis 2020 mit zugrundeliegendem Investitionsprogramm gab es drei Stadträte, die dem nicht zustimmten. Bürgermeister Karl Bley ließ über die Hebesätze gesondert abstimmen - sie steigen von 360 auf 380 -, verbunden mit dem Gedanken, dass der Haushalt dann mehr Zustimmung finden werde.Stadtkämmerer Jakob Rester legte die Zahlen vor. Der Verwaltungshaushalt schließt mit 16.198.800 Euro, "die höchste Summe in der Geschichte von Nittenau". Der Vermögenshaushalt schließt mit 9 228 200 Euro, die zweitgrößte Summe. Die Kreditaufnahmen für Investitionen betragen 802 700 Euro. Bley relativierte diese Neuverschuldung mit der Tilgung von Krediten in Höhe von 468.800 Euro. Eine der bedeutendsten Einnahmequellen einer Kommune ist die Gewerbesteuer. Rester schätzte sie auf rund 3,5 Millionen Euro. Dem gegenüber steht die voraussichtliche Kreisumlage mit dem gleichen Betrag. "Der Kreis kassiert weiterhin auf hohem Niveau", sagte Rester.Der Schuldenstand zum Jahresende 2016 betrug 9.618.749 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1101 Euro ausmache. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 2.175.800 Euro. Bürgermeister Karl Bley sagte, der steuerliche Höhenflug bei der Gewerbesteuer sei andernorts zu spüren, bleibe in Nittenau jedoch aus. Der Handlungsspielraum für Wunschprojekte sei sehr eingeschränkt beziehungsweise gleich null. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren aber mit enormen finanziellen Mitteln zahlreiche Infrastruktur-Projekte auf den Weg gebracht. Auch heuer seien zahlreiche Projekte auf der Maßnahmenliste: Kinderhaus, Radweg, Erschließung von Baugebieten, technischer Hochwasserschutz, Abwasserbeseitigungen und DSL-Ausbau.CSU-Fraktionssprecher Albert Meierhofer (CSU) kündigte eine Zustimmung zum Haushalt an. Benjamin Boml erklärte, dass aus Sicht der Freien Wähler der Haushalt nur zum Teil akzeptabel sei. Wieder sei eine Reduzierung der Verschuldung nicht erzielt worden. Boml stellte einige Investitionen in Frage. Den Infopoint am Marktplatz sehe man äußerst kritisch. Keinen Sinn mache die Radfahrer-Umgehung von Obermainsbach nach Lichtenhaid. Nicht plausibel machen könne man dem Bürger eine Neuverschuldung für den Bau eines Besinnungsweges. Auch die Investition in das Schreinerhaus soll laut Boml erst in Angriff genommen werden, wenn klar sei, wie mit diesem Schandfleck verfahren wird. Der Stadtrat sagte, dass die Freien Wähler dem Haushalt und der Erhöhung der Grundsteuer nicht zustimmen.Franz Probst (Bündnis 90/Die Grünen) meinte: "Wir können dem Investitionsplan und der Neuverschuldung leben." Heftige Kritik übte er aber an der Art und Weise, wie die Beschlüsse zustande gekommen sind. Er sprach von einer Unverschämtheit, dass man eine Entscheidung über den Bau des Kinderhauses in 45 Minuten treffen musste. Die Rechte der Stadträte sah er als verletzt an. Deshalb werde die Fraktion der Grünen dem Haushalt nicht zustimmen. Bley sah sich veranlasst, diese Darstellung zu korrigieren. In mehreren Sitzungen sei über das Kinderhaus beraten worden, über den Standort und die Bauform.