Politik Bodenwöhr

05.05.2017

Der Ton im Gemeinderat Bodenwöhr wird wieder schärfer. Bei der jüngsten Sitzung erhitzten sich die Gemüter - vor allem, als es um den Vorwurf ging, dass einst gefasste Beschlüsse nicht mehr verfolgt und umgesetzt werden. Das ließ der Bürgermeister allerdings nicht auf sich sitzen.

Emotional und lautstark

Kinderkrippe im Zeitplan

(sir) Richard Stabl setzte auch deshalb zur Verteidigung der Verwaltung, insbesondere des nicht anwesenden Geschäftsleiters Otto Eichinger an. Der Unmut einiger Räte hatte sich angesichts der Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen geregt. Es ging dabei um die Dauer vom Beschluss bis zur Umsetzung. Beispielhaft wurden Wirtskellerweg und die Klause Ludwigsheide genannt. Stabl erläuterte, dass dies am Planungsbüro liege, nicht an ihm, dem Geschäftsleiter oder der Verwaltung.Randolf Alesch hielt Stabl vor, dass er beim Neujahrsempfang geehrt werden sollte, er aber verhindert gewesen sei. Längst hätte man dies in einer Sitzung nachholen können. Stabl entgegnete, dass Alesch in einer Sitzung nicht anwesend gewesen sei, in der die Ehrung vorgesehen gewesen war. Alesch wiederum meinte, es gehe ihm gar nicht um die Ehrung selber, sondern um die Vorgehensweise, dass Beschlüsse zwar gefasst, aber die Umsetzung dann nicht mehr ausreichend verfolgt werde. Die Diskussion wurde recht emotional und lautstark geführt.Fragen gab es auch wegen des Friedhofs "Klause". Konkret ging es um den Antrag auf Änderung der "Friedhofs- und Bestattungssatzung". Immer mehr Bürger fragen nach der Bestattungsmöglichkeit von bis zu zwei Personen in einem Einzelgrab. In der Regel seien dies Ehepaare, deren Kinder nicht mehr im Gemeindegebiet wohnen und trotzdem nach dem Ableben hier beigesetzt werden möchten, hieß es in der Sitzung. Bisher sei es so, dass eine Doppelbelegung eines Einzelgrabes erst nach Ablauf der Ruhefrist von 15 Jahren möglich sei. Zurzeit stehen noch sieben Familiengräber, drei Einzelgräber und zwei Urnenerdgräber zur Verfügung.Abhilfe könnte die Vergabe im Grabfeld C (ohne Einfassung) schaffen. In diesem Feld sind sogenannte Gemeinschaftsgrabanlagen geplant. Ein bis zwei Grabreihen können hier noch vergeben werden. Da wegen der Gräber ohne Einfassungen mehr Pflege notwendig ist, werden diese Gräber kaum nachgefragt. Deshalb macht es Sinn, hier eine Satzungsänderung vorzunehmen und eine Grabeinfassung zuzulassen. Helga Zwerenz, zuständig für die Friedhofsverwaltung, erklärte, dass in anderen Kommunen bereits eine Tieferlegung und somit eine Doppelbelegung eines Einzelgrabes üblich sei. "Was soll ich denn machen?", stellte sie die Frage in den Raum. "Soll ich die Leute weiterschicken?" Bei der Erweiterung des Friedhofs sei deshalb Eile geboten. Mit einer Gegenstimme wurde die Möglichkeit der Tieferlegung beschlossen, ebenso kann die Grabreihe 09 im Grabfeld C vergeben werden. Die Gestaltungsmöglichkeit bleibt frei.Ansonsten fielen beinahe alle Entscheidungen einstimmig. Der SV Erzhäuser/Windmais darf ein Lager und eine Fertiggarage an das Sportheim anbauen. Die Firma MJK Projektentwicklung stellte Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplans für ein "allgemeines Wohngebiet" in der Neunburger Straße, Bergstraße. Die Räte stimmten zu.Der nächste Tagesordnungspunkt ging einher mit dem vorhergehenden Antrag. Diplom-Ingenieur Klaus-Peter Fels vom Ingenieurbüro Trossmann und Partner (Wackersdorf) erläuterte den Entwurf des Bebauungsplans. Es handle sich um eine Fläche von 4800 Quadratmeter mit nordwestlicher Hanglage. Fünf Bauparzellen mit einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 880 Quadratmeter sollen hier entstehen. Auf Nachfrage erklärte Fels, dass bei den Neubauten die bestehenden Gebäude Berücksichtigung finden und das "eine verträgliche Entwicklung für alle" sei. Dieses Gebiet sei nicht vom Flächenmanagement betroffen. Einstimmig votierte das Gremium dafür, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren durchzuführen.Die Abstufung des Taxöldern-Fuhrner-Gemeindewegs von einer Gemeindeverbindungsstraße zum öffentlichen Feld- und Waldweg wurde ebenso beschlossen, wie die Widmung des öffentlichen Feld- und Waldweges "Höcherhof", der bisher überhaupt nicht gewidmet war. Bürgermeister Richard Stabl hatte noch einige Informationen für die Räte. So haben die Baumaßnahmen auf dem Friedhof begonnen, ebenso die Wasserversorgung auf dem Randsberg. Beim Bau der Kinderkrippe liege die Gemeinde im Zeitplan. Beim Badeplatz sei die Ausschreibung der Arbeiten im Bayerischen Staatsanzeiger erfolgt.