Neues Baugebiet

Politik Bodenwöhr

27.04.2017

Das neue Baugebiet "Neunburger Straße - Bergstraße" beschäftigt den Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 3. Mai, um 19 Uhr im Rathaus. Die MJK Projektentwicklung hat den Antrag auf Aufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung gestellt.

Der SV Erzhäuser/Windmais will ein Lager und eine Fertiggarage an sein Sportheim anbauen. Diesen Antrag behandelt der Rat ebenso wie einen Antrag auf Änderung der Friedhofs- und Bestattungssatzung für den gemeindlichen Friedhof an der Klause. Ferner stehen noch Straßenwidmungen und Abstufungen auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung.