Tennissparte startet in die Freiluftsaison

09.05.2017

Nachdem fleißige Helfer die Tennisanlage des TV Bodenwöhr aus dem Winterschlaf geholt und neuen Sand aufgetragen hatten, startete die Freiluftsaison. Jugendwart Michael Göldner hatte die Kinder der Altersgruppen U9, U12 und U14 sowie die Talentinos zum Saisonstart gerufen.

Beim Parcours und dem Schleiferlturnier zeigte der Tennisnachwuchs, was er in den Wintermonaten in der Halle geübt hatte. Auch die Damen und Herren durften den Tennisschläger schwingen. Abteilungsleiter Markus Hofmann eröffnete das Treffen, und Sportwart Bernhard Wetzler organisierte das Schleiferlturnier. Außerdem gab es ein Weißwurstfrühstück. Nach rund vier Stunden konnten dann Inge Schmied und Susanne Wetzler als Sieger die Gratulation entgegennehmen.