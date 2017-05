Vermischtes Bodenwöhr

05.05.2017

(sir) Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gestern gegen 12.35 Uhr bei Erzhäuser ereignete. Das Unglück bahnte sich an, als ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes-Vans aus Richtung Neunburg kommend nach links in den Bodenwöhrer Ortsteil abbiegen wollte. Dabei übersah er einen aus Richtung Bodenwöhr kommenden VW Golf. Der Mercedes-Fahrer aus Burglengenfeld konnten noch abbiegen. "Dann habe ich es hinter mir krachen hören", berichtet er. Der 45-jährige Golffahrer hatte nämlich ein Ausweichmanöver nach links gestartet, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden.

Zur selben Zeit näherte sich ein 19-jähriger Autofahrer aus Bruck aus Richtung Neunburg kommend mit seinem Opel Astra. Er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte frontal in den ausweichenden Golf.Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, wurden die Fahrer der beiden weiteren Fahrzeuge schwer verletzt und wurden nach der Erstversorgung durch Notarzt Harald Koegler ins Krankenhaus Schwandorf gebracht. Die Feuerwehr Bodenwöhr räumte die Unfallstelle und sicherte ebenso wie die Wehr aus Bruck ab. Beamte der Polizei Neunburg bezifferten den Schaden am Golf auf 1000 und am Opel Astra auf 10 000 Euro.