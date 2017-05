Vermischtes Bodenwöhr

11.05.2017

5

0 11.05.2017

Mit dem Sängerspruch "Nach schwerer Arbeit ein frohes Lied" eröffnete der Männergesangverein (MGV) Bodenwöhr sein Chorkonzert in der Hammerseehalle. Wie passend. Denn die Sänger hatten viel Arbeit beim Herrichten der Halle und natürlich auch bei den Proben für das Konzert.

Erstmals mit "Tonart"

Ganze Bandbreite

Auch Siegmund Kochherr, der Chef der Oberpfälzer Chöre, war gekommen. Er überbrachte die Glückwünsche zu diesem Chorkonzert. Als Leiter des Schwarzenfelder Chores wusste er, dass Schwarzenfeld und Bodenwöhr schon fast 100 Jahre eine Verbindung haben. Damals radelten die Sänger nach Bodenwöhr zu einem Konzert, berichtete Kochherr.Moderatorin Brigitte Schmidhuber kündigte dann die Vorträge an. Mit der slowenischen Volksweise "Freude am Leben", dem Volkslied aus Ostpreußen "Es dunkelt schon in der Heide" und der neapolitanischen Liebesgeschichte "Funiculli - Funicula" begannen die Bodenwöhrer unter Leitung von Bernhard Schmidhuber das Konzert.Erstmals in Bodenwöhr gastierte der Chor "Tonart" im Gesang- und Orchesterverein Waldthurn unter Leitung von Stephan Striegl. Die überwiegenden Frauenstimmen boten "Nessaja" von Peter Maffay, aus Schottland "Greenleeves" und "Alles hat auf dieser Welt seinen Sinn", besser bekannt unter dem englischen Titel "Always look on the bright side of life" von Eric Idle. Ein Stilwechsel zu den Waldthurner vollzogen dann die Sänger vom Liederkranz Bruck unter Leitung von Maria Schmidbauer mit "Aber heit" und "Grüaß di God, Waldlersbua". Vor der Pause folgte dann der instrumentale Teil des Konzerts. Bernhard Schmidhuber jun. spielte am Klavier "Mazurka opus 7 No. 1" von Chopin und die Schmidhuber-Mädel Daniela, Maria und Brigitte sangen dann Leonard Cohens "Hallelujah".Mit "Sehnsucht" und "La Paloma" starteten die Brucker Sänger in den zweiten Konzertteil. Hubert von Goiserns "Weit, weit weg", "Samba lele" aus Brasilien und "Lollipop" waren die Beiträge des Waldthurner Chores. Die Bodenwöhrer ließen dann "The Lion Sleeps Tonight" erklingen sowie das mexikanische Volkslied "La Cucaracha". Beendet wurde das Konzert mit dem "Radetzky-Marsch".MGV-Vorsitzender Christian Lutter dankte allen, die mitgeholfen haben, das Konzert vorzubereiten. Da man für die Halle auch Miete zahlen muss, bat er um eine Spende beim Hinausgehen, da man weiterhin das Konzert ohne Eintritt veranstaltet. Gemeinsam ließen zum Finale die drei Chöre "Ein schöner Tag zu Ende geht" erklingen. Für den Chorgesang traf dies auf jeden Fall zu. Das Repertoire reichte von klassischen Chorsätzen, reinen Instrumentalstücken und Volksmusik bis hin zu Schlagermelodien. Es wurde ein interessantes Spektrum des Chorgesangs und der Musik geboten.