Bodenwöhr

06.02.2017

Alarm in der Nacht: Gegen 1 Uhr rückte am heutigen Montagmorgen die Feuerwehr in Bodenwöhr zu einem Einsatz in der Eichendorffstraße aus. Wasser hatte die Fahrbahn überflutet, der Frost der Nacht ließ eine Eisfläche entstehen. Ersten Einschätzungen zufolge ist vermutlich aufgrund des Frostes eine Wasserleitung geplatzt.

Die Strasse blieb wegen der Glättegefahr gesperrt. Die weiteren Arbeiten übernimmt der Bauhof.