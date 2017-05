Feuerwehr nimmt Fahrt auf

Vermischtes Bodenwöhr

Pfarrer Johann Trescher segnete das neue Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Bodenwöhr. Bürgermeister Richard Stabl überreichte an Kommandant Heinrich Seltl die Fahrzeugschlüssel bei diesem Akt im Gerätehaus.

Technisch gerüstet

Vorsitzender Georg Lehner erklärte, dass schon 2002 ein Antrag für ein solches Fahrzeug für die Stützpunktwehr gestellt worden sei. Der Gemeinderat habe das aber nicht genehmigt. 2005 erwarb die Feuerwehr ein Fahrzeug vom Bundesgrenzschutz und baute es in Eigeninitiative, mit eigenen Mittel und mit Unterstützung von Sponsoren zum Einsatzfahrzeug um. Nach zwölf Jahren ist es nicht mehr rentabel, es weiter einsatzfähig zu halten. Der Gemeinderat bewilligte nun die Anschaffung.Pfarrer Johann Trescher dankte nach der Segnung den Aktiven der Feuerwehr für ihren ehrenamtlichen Einsatz und wies auch auf die Möglichkeit der Betreuung der Einsatzkräfte hin. Kreisbrandrat Robert Heinfling betonte, dass die Bodenwöhrer Wehr nun technisch gut ausgestattet sei.Kommandant Heinrich Seltl freute sich, dass die Notwendigkeit dieser Maßnahme durch Bürgermeister und Gemeinderat erkannt wurde und die reibungslose Beschaffung erfolgte. Er skizzierte dann den Ablauf des Kaufes, der 2012 der Gemeinde gemeldet wurde. 2015 erfolgte der offizielle Kaufantrag. Nach der Ausschreibung, Auftragsvergabe im Oktober 2016 konnte das Fahrzeug im März abgeholt und am 1. April 2017 in Dienst genommen werden.Bürgermeister Richard Stabl betonte, dass die Inbetriebnahme des neuen Mehrzweckfahrzeuges die Sicherheit optimiert und die Arbeit der Feuerwehr erleichtert. "Die Feuerwehr ist keine Freizeiteinrichtung für technikbegeisterte Menschen, sondern gehört zur unverzichtbaren Infrastruktur für unsere Bevölkerung. Nicht die Feuerwehr, sondern wir alle benötigen einen funktionieren Brandschutz." Dazu ist eine bedarfsgerechte Ausstattung nötig und die Gemeinde ist bemüht, diese auch zu stellen. Er wünschte erfolgreiche wie gefahrlose Einsätze und übergab dann symbolisch den Fahrzeugschlüssel an Kommandant Heinrich Seltl.