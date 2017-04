Vermischtes Bodenwöhr

25.04.2017

18

0 25.04.201718

Taxöldern. In der Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbundes Taxöldern standen neben den Berichten der Vorsitzenden und der Schatzmeisterin auch Neuwahlen an. Nach mehr als 30 Jahren im Vorstand des Zweigvereins Taxöldern übergab Maria Lang die Leitung an ein neues gleichberechtigtes Führungsteam, bestehend aus Evi Brickl, Elfriede Fischer und Stephanie Seidl.

Das neue Vorstandsteam freut sich auf das bevorstehende Jubiläum 40 Jahre Zweigverein Taxöldern, das im kleinen Kreis gefeiert wird. Dem Vorstand gehören noch Schatzmeisterin Resi Mehrl, Schriftführerin Elfriede Fischer, die Kassenprüferinnen Elfriede Fleischmann und Marianne Wagner sowie die Beisitzerinnen Renate Faderl, Christine Götz und Xenia Schneeberger an.