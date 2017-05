In Sportplatz investiert

Vermischtes Bodenwöhr

Der Sportplatz des SV Alten-Neuenschwand kann bewässert werden. Mit Unterstützung des Fördervereins wurde eine Beregnungsanlage angeschafft. Bei der Hauptversammlung des Vereins standen neben den Berichten Ehrungen im Mittelpunkt.

Ehrungen beim SV Altenschwand Folgende Damen und Herren wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft im SV Altenschwand geehrt.



Für 20 Jahre: Therese Fischl, Angelika Fleischmann, Daniel Heinfling, Christopher Huber, Sebastian Obendorfer, Bernhard Schmidhuber, Stefan Süss, Felix Weibhauser.



Für 25 Jahre: Anita Bösl, Rosmarie Huber, Tommy Windisch.



Für 30 Jahre: Johann Glogger, Margit Graf, Franz-Josef Oberndorfer, Astrid Seitz.



Für 35 Jahre: Johann Bollwein jun., Josef Dirmaier, Monika Forster, Rudolf Schmied, Josef Süss, Jürgen Wilhelm, Georg Donhauser.



Für 40 Jahre: Stephan Fritsch, Alfred Hauser jun., Hans-Peter Jehl.



Für 45 Jahre: Johann Bollwein sen., Adolf Dauerer, Johann Dotzler, Johann Duscher, Josef Duscher, Erwin Faderl, Christoph Fritsch sen., Johann Gleixner, Franz Götz jun., Bernhard Haberl, Josef Haberl, Johann Hartinger, Alfred Hauser sen., Johann Hauser, Fridolin Hecht, Bernhard Huber, Herbert Lorenz, Karl Lorenz, Andreas Obermeier, Albert Schafbauer, Hans Schuhbauer, Otto Stangl sen., Peter Wiendl und Werner Zischka. (ins)

Alten/-Neuenschwand. Vorsitzender Hans Glogger zog im Gasthaus Schuhbauer eine positive Bilanz. Er führte aus, dass der 1971 gegründete Sportverein heute 307 Mitglieder zählt. Nach der zurückliegenden Saison wurde auf dem Altenschwandner Sportplatz die Beregnungsanlage eingebaut. "Die 15 000 Euro sind gut angelegt" sagte Glogger und dankte dabei dem Förderverein mit Karl Haimerl und Fridolin Hecht für die Unterstützung.Ein Höhepunkt im Vereinsleben war wieder die Warmersdorfer Erpflkirwa, die der SV und der Förderverein ausrichten. Weiter beteiligte sich der SV an den kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen. Glogger dankte all jenen, "die wieder mitgeholfen haben, dass beim SV Alten-/Neuenschwand alles so reibungslos geklappt hat."Die finanzielle Seite schilderte dann Kassier Werner Zischka. Für die Tennissparte berichtete Sam Lorenz. Mit einem Schleiferlturnier startete man 2016. Ein Team spielte in der Punkterunde und belegte den sechsten Platz. Es wurden die Vereinsmeisterschaften ausgespielt. Weiter traf man sich zu Freundschaftsspielen. Die Abteilung könnte aber Kinder und Jugendliche mit Interesse am Tennissport gebrauchen. Das abwechslungsreiche Programm der Damengymnastikgruppe schilderte Gabriele Dirmeyer. Nordic Walking, Yoga, Radtouren und Kneippen waren neben den Gymnastikstunden angesagt. Kürzlich wurde Andrea Prehm für ihre 25-jährige Tätigkeit als Übungsleiterin geehrt. Manuel Götz berichtete über die Fußballer im SV. In der Saison 2015/16 hatte man lange Zeit und schließlich erfolgreich gegen den Abstieg gekämpft. In der jetzigen Saison war ein Platz im oberen Drittel der Tabelle das Ziel. Bisher läuft alles nach Plan. Zum Saisonende wird Herbert Scheinost als Trainer den SV nach acht Jahren verlassen. Nachfolger wird Thomas Haller. Der SV könnte noch besser dastehen, wenn der Trainingsfleiß der Akteure besser wäre. Die Zusammenarbeit im Jugendbereich mit der JFG funktioniere. Götz dankte Hans Bollwein, den Trainern und Betreuern der Jugendlichen für ihren Einsatz. Die "Alten Herren" tragen Freundschaftsspiele aus und auch hier ist die Gemeinschaft mit Bodenwöhr und Erzhäuser gut. Bürgermeister Richard Stabl lobte den SV für das breite Angebot. "Der SV ist ein Bestandteil des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde." Anschließend nahmen Vorsitzender Hans Glogger, Fridolin Hecht und Bürgermeister Stabl die Ehrungen vor.