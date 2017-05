Vermischtes Bodenwöhr

07.05.2017

5

0 07.05.2017

Zu einem seltenen Hochzeitsjubiläum konnte Bürgermeister Richard Stabl dem Ehepaar Josef und Maria Bockes am Hirschbergweg gratulieren: Sie feierten Diamantene Hochzeit.

Vor 60 Jahren gab sich das Paar in der Schwandorfer Kreuzberg-Kirche das Ja-Wort. Josef Bockes, heute ein rüstiger 85-jähriger, ist in Taxöldern geboren. Seine Gattin Maria, ebenfalls mit 83 Jahren noch rüstig, ist eine geborene Drexler und stammt aus Neukirchen-Balbini. Beim Tanz in der "Post" in Neukirchen-Balbini hat sich das Paar kennengelernt und Josef Bockes musste so manche Radtour über Feld- und Waldwege abstrampeln, ehe er seine Maria an den Traualtar führte.Vier Kinder, neun Enkel und ein Urenkel zählen zur Familie. Josef Bockes arbeitete viele Jahre bei der Baufirma Ellert in Bodenwöhr und bei der BBI in Wackersdorf. Heute gartelt er noch gerne, macht Holz. Ehrenamtlich läutet er die Glocke am Leichenhaus. Ehefrau Maria, eine gelernte Näherin, sorgt sich um den Haushalt.