27.04.2017

Rund 67 000 Euro hat das neue Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Bodenwöhr gekostet. Am Sonntag wird es den kirchlichen Segen erhalten. Die Feuerwehr bietet außerdem einen "Tag der offenen Tür".

Das neue Mehrzweckfahrzeug (MZF) der wird am Sonntag, 30. April, um 14 Uhr amGerätehaus gesegnet. Der Wagen wurde am 1. April bereits in Dienst gestellt. Kommandant Heinrich Seltl präsentierte den Oberpfalz-Medien das neue Fahrzeug, das die Firma Hensel in Waldbrunn gebaut hat. Das neue MZF ersetzt das bisherige Fahrzeug, das die Wehr vor zwölf Jahren aus Beständen des Bundesgrenzschutzes erworben und in vielen ehrenamtlichen Stunden selbst um- und ausgebaut hatte. Das neue Fahrzeug verfügt über Allrad-Antrieb und dient der Wehr als Einsatzleitfahrzeug, aber auch für Versorgungsfahrten. Auch die Jugendwehr kann es nutzen und man braucht nicht mit den großen Löschfahrzeugen auszurücken.Am Sonntagnachmittag ist nun die gesamte Bevölkerung zur Fahrzeugsegnung beim Gerätehaus willkommen. Um 14 Uhr wird Pfarrer Johann Trescher den kirchlichen Segen spenden. Den ganzen Nachmittag über besteht die Möglichkeit, die Einsatzfahrzeuge und das Gerätehaus bei einem "Tag der offenen Tür" zu besichtigen. Für das leibliche Wohl sorgt die Wehr mit Kaffee und Kuchen sowie Bratwürsten.