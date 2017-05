Vermischtes Bodenwöhr

10.05.2017

3

0 10.05.2017

(sir) Das Hilfswerk "Missio" verfolgt mit dem Projekt "Katechisten-Ausbildung in Burkina-Faso" ein ehrgeiziges Ziel: 20 000 Euro sollen für eines der zehn ärmsten Länder der Welt gesammelt werden, um Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können. Einen Beitrag dazu möchte die Pfarreiengemeinschaft Bodenwöhr/Alten- und Neuenschwand leisten.

Bereits in den Jahren 2015 und 2016 ist es gelungen, rund 16 800 Euro zu spenden. Wegen dieses großen Erfolges wurde heuer ein neues Projekt gestartet: Wieder eine Katechisten-Ausbildung, doch diesmal in einem anderen Bistum, nämlich Ouahigouya in der Ortschaft Bam. Das Ausbildungszentrum liegt etwa 115 Kilometer von der Hauptstadt Ouagadougou und ebenso weit entfernt von der Bischofsstadt Ouahigouya. Hier werden junge Paare und Einzelpersonen in den Bereichen religiöse Bildung, Katechese, pastorale Arbeit, Kirchengeschichte, Spiritualität und Gebet ausgebildet. Die Vermittlung dieser Kenntnisse geht einher mit der schulischen Bildung, Alphabetisierung, Unterricht in Grundrechenarten, Wissen in Landwirtschaft, Hygiene, Gesundheit, Erziehung und handwerklichen Fertigkeiten. Zudem bilden die Katechisten eine wichtige Säule für die Arbeit der katholischen Kirche in Burkina Faso, da sie in den Dörfern tätig sind, in die nur selten ein Priester kommt.Einige Projekte, bei denen Spenden gesammelt werden, sind in der Pfarreiengemeinschaft bereits realisiert worden. Nun kam eine weitere dazu: Der Pfarrgemeinderat verkaufte nach dem Gottesdienst vor dem Portal der Pfarrkirche St. Barbara Kuchen und Torten. Pfarrer Johann Trescher dankte den Pfarrgemeinderatsmitgliedern. 170 Euro konnten auf diese Weise zugunsten des Missio-Projektes erwirtschaftet werden. Ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Selbsthilfe.