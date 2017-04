Vermischtes Bodenwöhr

26.04.2017

3

0 26.04.2017

Mit der Preisverleihung und Königsproklamation schloss der Schützenverein Eichenlaub die Wintersaison ab. Neun Schützen hielten durch und kamen so in die Wertung. Erfreulich: Es konnte auch wieder mit Jürgen Drexler ein Jugendkönig gekürt werden.

Königskette für Drexler

Bodenwöhr-Altenschwand. Erwin Gruber verteidigte die Königswürde im Luftgewehr und Jürgen Wilhelm wurde auf der Luftpistole König. Für den erkrankten Schützenmeister Johann Seitz nahm Ehrenschützenmeister Ludwig Gruber die Preisverleihung und Königsproklamation im Schützenheim vor. Er dankte dem Schießleiter und den Helfern für ihre Arbeit während der Wintersaison, in deren Verlauf die Titel ausgeschossen wurden.Im Wettbewerb Meister Luftgewehr siegte Erwin Gruber mit 699 Ringen vor Ludwig Gruber (603 Ringe), Elfriede Gruber (587) und Johann Seitz (583). Mit der Luftpistole war Adelbert Ott mit 697 Ringen Erster. Im Folgen Josef Dirmeier (678), Jürgen Wilhelm (665) und Georg Beer (640). Mit 498 Ringen wurde Jürgen Drexler als Jungschütze Sieger.Im Pokal hatte Elfriede Gruber mit einem 16,6-Teiler das beste Blattl. Ihr folgen Johann Seitz (37,7-Teiler), Erwin Gruber (93-Teiler) und Ludwig Gruber (267,3-Teiler). Mit der Luftpistole war erneut Adelbert Ott mit einem 45,2-Teiler bester Schütze. Knapp dahinter waren Jürgen Wilhelm (49,6-Teiler), Georg Beer (56,6-Teiler) und Josef Dirmeier (279,2-Teiler). Bei der Jugend erzielte Jürgen Drexler einen 61,4-Teiler.Im Wettbewerb Glück, wo Luftpistole und Luftgewehr zusammen gewertet wurden, siegte Josef Dirmeier mit einem 16,8-Teiler. Ihm folgen Adelbert Ott (52,8-Teiler), Jürgen Drexler (57-Teiler) und Erwin Gruber (59,4-Teiler). Für alle Schützen gab es Geld- und Sachpreise.Höhepunkt war die Königsproklamation. Nach längerer Pause konnte wieder ein Schützenkönig im Jugendbereich gekürt werden, sagte Ludwig Gruber. Der Ehrenschützenmeister erklärte, dass er sich freuen würde, wenn mehr Buben und Mädchen zum Schießsport kämen. Jürgen Drexler erhielt die Königskette.Im Luftgewehr konnte mit einem 123,5-Teiler Erwin Gruber seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. 1. Ritter mit einem 240,9-Teiler wurde Elfriede Gruber und 2. Ritter Ludwig Gruber (279,3-Teiler). Auf der Luftpistole holte sich Jürgen Wilhelm mit einem 52,9-Teiler den Titel und die Königskette. Als 1. Ritter stehen ihm Georg Beer (95-Teiler) und Josef Dirmeier (172-Teiler) als 2. Ritter zur Seite. In den nächsten Tagen trifft sich der Vorstand, um die Termine für die Sommermonate festzulegen. Bereits am Samstag steht die Teilnahme am Gauball an. Auch das Johannisfeuer werden die Schützen wieder beim Schützenheim anzünden.