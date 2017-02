Beeindruckender Berg

Freizeit Brand

17.02.2017

Kaffee, Krapfen und ein ansprechender heimatgeschichtlicher Vortrag. Die Brander CSU lockte mit dieser Mischung viele Gäste ins Pfarrheim.

Johann Spörrer aus Pullenreuth und Rainer Sollfrank aus Kemnath stellten ihre knapp einstündige Filmpräsentation zum Thema: "Sehenswertes, Wissenswertes und Geschichtliches rund um den Armesberg" vor. Spörrer erklärte eingangs, dass der Armesberg ein 731 Meter hoher Vulkanberg in der Nordoberpfalz sei. Entstanden ist der Basaltkegel vor rund 60 Millionen Jahren. Historisch gesehen kann der Armesberg auf eine lange Geschichte zurückblicken.Die Dreifaltigkeitskirche wurde 1678 erbaut. Als sie 1819 durch einen Blitzschlag abbrannte, wurde am Osthang des Gipfels eine Holzkapelle, die Michaelskirche, genutzt. Der heutige Rundbau mit Kuppeldach und vorgesetztem Turm wurde von der Bevölkerung mit Spenden und Eigenleistungen finanziert und am Dreifaltigkeitssonntag 1839 geweiht.1877 wurde der Treppenaufgang mit den Kreuzwegstationen angelegt. Gestiftet wurde er vom Bauunternehmer Krautschneider aus Südtirol als Dank, dass ein Unfall seines Sohnes im Zusammenhang mit dem Bau des Oberwappenöster Eisenbahntunnels sehr glimpflich verlaufen war. Das jetzt zur Pfarrei Kulmain gehörende Mesnerhaus am Osthang entstand 1687, in den 1990er Jahren folgte die Sanierung und die Erweiterung zu einer Gaststätte. Seit über 300 Jahren pilgern Fußwallfahrer aus den umliegenden Pfarreien auf den "Berg". Ein Rundblick von der Aussichtsplattform des "Armes", wie die Erhebung im Volksmund heißt, zeigt die einzigartige Schönheit des Kemnather Landes. Beeindruckende Luftaufnahmen ergänzten die Präsentationen.Die Flora am Armesberg ist artenreicher als im angrenzenden Fichtelgebirge. Das liegt vor allem daran, dass sich das Basaltgestein stärker aufheizt als der Granit. Bilder von Blumen und Kräutern waren ebenfalls zu bestaunen. Wolfgang Doleschal bedankte sich mit einem Geldgeschenk bei Johann Spörrer und Rainer Sollfrank, die ihr Honorar der Aktion "Lichtblicke" im Landkreis Tirschenreuth spenden.