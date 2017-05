Freizeit Brand

28.05.2017

8

0 28.05.2017

Brand/Falkenberg. Ziel eines Ausfluges der CSU war Falkenberg. Am Fuße der Burg, direkt am Kommunbrauhaus, war ein Tagungszentrum für verschiedene Familien- und Firmenfeiern für bis zu 120 Personen entstanden. Von dort aus wurde die Burg über den in Felsen gesprengten Treppen- und Aufzugsschacht betreten. Den Mitgliedern wurde in zwei Gruppen unter Leitung von Bürgermeister Herbert Bauer und des Burgbeauftragtens Matthias Grundler die mit über acht Millionen Euro renovierte Burganlage erläutert. Die ältesten Mauerstücke stammen aus dem 11. Jahrhundert. Bei dem Rundgang durch die vier Geschosse wurde die Geschichte der Burg und vor allem die Lebensgeschichte des letzten Besitzers, Graf von Schulenburg, ausführlich erklärt.

Schulenburg stammte aus einer deutschen Adelsfamilie und war, als er 1936 die Burg erwarb, deutscher Botschafter in Moskau. Von 1936 bis 1939 restaurierte er die Ruine. Der Graf war in das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler verwickelt und wurde deswegen im November 1944 in Berlin hingerichtet. Der Markt Falkenberg erwarb 2009 von der Familie Schulenberg die Burganlage. Nach langen Planungen und Sicherung der Finanzierung wurde die Burg zu einem Schmuckstück umgebaut und im November 2015 wiedereröffnet.Ortsvorsitzender Wolfgang Doleschal bedankte sich mit einer Geldspende zugunsten des Vereins "Forum Falkenberg - Freunde der Burg" für die Führung. Bevor es mit dem Bus zurück nach Brand ging, stand noch ein zünftiger Zoiglabend mit Brotzeit beim "Kramer-Wolf" in Falkenberg auf dem Programm.