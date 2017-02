Freizeit Brand

23.02.2017

3

0 23.02.2017

Fröhlicher Beginn einer Jahreshauptversammlung: Beim Gemischten Brander Chor gibt es zum Auftakt Sekt. Vorsitzende Angelika Hars klärt auf: Heuer feiert die Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen.

Vielfach im Einsatz

"Umzug" steht an

Abzeichen und Blumen Sandra Nordmann wurde für zehn jährige Mitgliedschaft geehrt, acht Jahre davon ist sie als Kassiererin tätig. Sie ist eine der tragenden Stimmen im Alt und, wie die Vorsitzende betonte, eine äußerst sichere Sängerin, die man keinstenfalls missen möchte. Andrea Krauß kam vor 20 Jahren als 21-Jährige auf Initiative von Franz Preis, der den Chor damals interimsmäßig leitete, als Chorleiterin nach Brand. Unter ihrer Regie entwickelte sich das Ensemble zu einer festen und fundierten Einrichtung. Die beiden engagierten Jubilarinnen wurden mit Urkunde, Abzeichen und Blumen bedacht. (rgb)

Die Vorsitzende sprach in ihrem Rückblick von einem arbeitsintensiven Jahr, das geprägt war von der Pflege des Liedgutes von Max Reger zu dessen 100. Todestag. Anspruchsvolle Veranstaltungen standen auf dem Programm. "Einen Max Reger schüttelt man sich nicht aus dem Ärmel, das muss erarbeitet werden", sagte Angela Hars. Zusätzliche Proben waren nötig.Hars erinnerte an die Beiträge beim Orgelkonzert mit Professor Franz Josef Stoiber und an die Beteiligung im Herbst bei einem Abend mit Werken aus der Romantik. Gemeinsam mit dem Chor der Kreismusikschule wurden dabei zwei Reger-Sätze gesungen. Änderungen gab es hinsichtlich der Gottesdienstgestaltung, die traditionell am 6. Januar eines jeden Jahres stattfindet. Der Termin musste verschoben werden auf Februar, doch auch dieser kam letztendlich nicht zustande.Bei der Einweihung des österlichen Musik-Brunnens in Fuhrmannsreuth sorgte der Chor für den entsprechenden Rahmen. Weitere Aktivitäten im vergangenen Jahr waren das Singen von Ständchen bei Mitgliedern anlässlich von Geburtstagen und die Weihnachtsfeier. Den Liederabend am Vortag des Bürgerfests bereicherten die Sängerinnen und Sänger. Darauf ging auch Bürgermeister Ludwig König ein. Der Chor sei eine kulturelle Bereicherung für die Gemeinde. König bedankte sich für den unermüdlichen Einsatz aller Mitglieder. Siegmar Bräutigam, Vorsitzender der Sängergruppe Max Reger, gratulierte zum Jubiläum. Auch wenn das Programm dafür noch nicht konkret feststehe, dürfe man dennoch auf den Inhalt gespannt sein.Im Rückblick zeigte sich Leiterin Andrea Krauß mit den Leistungen des Chores sehr zufrieden. Die Mehrarbeit habe sich eindeutig gelohnt. Disziplin und Ausdauer seien Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit, an beiden mangele es nicht. Schwerpunkt wird in diesem Jahr die Vorbereitung der Jubiläumsveranstaltungen sein.Zahlen hatte Schriftführerin Rita Ernstberger parat. Besonders freute man sich über zwei neue Mitglieder, der Chor kann Verstärkung gut gebrauchen. Das Durchschnittsalter liegt bei 57 Jahren an. Es fanden 24 Chorproben statt, der Besuch war sehr zufriedenstellend. Der Chor zählt 36 Mitglieder, drei Vorstandssitzungen waren nötig, viermal traf man sich zum Singen von Ständchen zu Geburtstagen.Auch der positive Kassenbericht von Sandra Nordmann passte in das Gefüge. Besonders erwähnt wurde in diesem Zusammenhang noch das Sparschwein, das Kassenprüferin Inge Drehobel in Gewahrsam hat. Zu jeder Chorprobe wird es mitgebracht und fleißig gefüttert. Die Chorproben finden an jedem zweiten Mittwoch um 20 Uhr im Gasthaus "Waldfrieden" statt.Nächster Termin ist Mittwoch, 1. März. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen. Überraschend kam die Nachricht, dass man sich ab 2018 nach einer neuen Bleibe umsehen muss. Die Familie Pöllath wird renovieren und im Zuge dessen die Räume entsprechend umgestalten.