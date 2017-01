Kultur Brand

20.01.2017

Weiter wurden in der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal „Gaststätte Steinkohl“ die Ortsvertreter der Ortsteile der Gemeinde Nagel neu gewählt und langjährig treue Mitglieder geehrt.Vorsitzender Theo Schreyer blickte kurz auf die Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr zurück. Vier Sterbefälle und einen Austritt hat der Verein zu beklagen. Dem gegenüber stehen vier Neuzugänge. Schreyer verwies, dass Krankenhausbesuche abgeschafft worden seien und kranke Vereinsmitgliedern nur noch zu Hause besucht werden. Er erinnerte an die Josefifeier mit musikalischer Unterhaltung im Vereinslokal, die Teilnahme am Kirchenzug am 1. Mai, die Teilnahme an Fronleichnam in Brand, an den Tagesausflug im Juli sowie die Teilnahme mit einer Fahnenabordnung am Volkstrauertag.Dieses Jahr plant der Arbeiterverein eine Tagesfahrt in die Rhön, wobei das Kloster Kreuzberg mit eigener Brauerei, das Segelfliegermuseum sowie auf dem Heimweg der Kurpark in Bad Kissingen besucht werden können.Der Vorsitzende dankte Josef Schlicht für seine Dienste als jahrelanger Ortsvertreter von Nagel. Jakob Küffner dankte er für seinen Einsatz als Vereinsdiener, für die Besuche von kranken Mitgliedern und zu Geburtstagen. Helmut Sticht dankte Schreyer für seine gewissenhafte Kassenführung.Kassenwart Helmut Sticht berichtete von Ausgaben im vergangenem Vereinsjahr für Sterbefälle, Ehrungen und insgesamt 30 Geburtstagen und Jubiläen sowie die Josefifeier. Unter dem Strich konnte der Arbeiterverein Lochbühl sein Guthaben im vergangenen Vereinsjahr leicht erhöhen.Bürgermeister Theo Bauer sagte Danke seitens der Gemeinde für die hervorragende Arbeit der Vorstandschaft über das gesamte Jahr. Die Krankenbesuche seien hoch anzuerkennen, er dankte für die ehrenamtliche Tätigkeit.Geehrt wurde Bodo Wunderlich aus Arzberg für 40 Jahre Mitgliedschaft im Arbeiterverein. Für 50 Jahre Treue wurde Ambros Bayerl mit der Ehrenmitgliedschaft gedankt. Seit 60 Jahren unterstützen Bernhard Nickl und August Schindler den Arbeiterverein Lochbühl.Theo Schreyer begrüßte als neue Mitglieder des Arbeitervereins Lochbühl Christian Schindler, Wolfgang Kneidl, Thomas Schlicht und Matthias Schlicht.Zu Ortsvertretern gewählt wurden: für Lochbühl Peter Hilpert, Gisela Schreyer und Horst Sieber, für Nagel Ludwig Schindler, Ambros König und Hans Braun, für Mühlbühl Lothar Schreyer und Hans Schiener sowie für Reichenbach Erwin Leineweber und Hans Schindler.Mit einer Brotzeit ließen die Mitglieder den geselligen Nachmittag im Vereinslokal ausklingen.