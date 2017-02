Kultur Brand

21.02.2017

Eines wissen die Besucher des überaus gut besuchten Konzerts "Heitere Orgel" in Brand nun ganz sicher: "Es gibt eine Steigerung von ,Reger', denn es wurde immer reger und reger!" Bürgermeister Ludwig König formulierte dieses geschliffene Schlusswort.

Fanfare für Königin

Trinkfeste Musiker

(ld) Begonnen hatte der fröhliche Nachmittag in der Pfarrkirche mit einer schmissig vorgetragenen Fanfare in D-Dur von Nicolas Jacques Lemmens auf der Orgel. Dort saß der Eschenbacher Organist Walter Thurn, keineswegs unbekannt im Ort. Zwei Putzfrauen hatten ihn als W. A. auf einem Plakat entdeckt, seine weiße, langhaarige Perücke im Mozart-Stil hatte wohl zu dieser Annahme geführt.Überhaupt waren sie erst einmal überrascht, als sie in Arbeitsschürze und Staubwedel das Gotteshaus durch den Nebeneingang betraten: "Eitza wölln mir putzn, eitza ist dou Kirchn vul Leit." Sie werden zum Putzen kommen, wenn sie erst einmal den Organisten näher vorgestellt, über die Zunft der Lehrer gefrotzelt haben, zu der neben Walter Thurn auch Silvia Schönberger gehört. Die beiden kriegen den Bogen, tun dies im unverfälschten Oberpfälzer Dialekt und kommen doch noch beim Fleiß an.Schon sieht man Finny und Wally durch das Kirchenschiff huschen, um als fleißige Bienchen für Sauberkeit zu sorgen. "Variationen über Summ, summ, summ" stehen auf dem musikalischen Programm, schlank und lustig registriert; erst das Thema, dann, auch im Klang variiert, als Scherzo, als Wiegenlied und schließlich braucht das Bienenvolk eine Königin. Da kann nur eine Fanfare passen.Es geht im Dialekt weiter, allenfalls gibt es einen kurzen Ausflug ins "Fränggische", wo dann Walter Thurn zum "Walder Durn" wird. Ansonsten bleibt der Charme der Oberpfälzer Mundart erhalten und bestimmend für den weiteren Verlauf. Ausschweifend wird das Thema "Blumen" eröffnet, und ganz zufällig entdecken Judith Peter und Silvia Schönberger in ihrer Blumentasche eine Notenmappe. "Des kant'ma doch amal singa!" Was dann folgt, lässt erst einmal den Atem stocken, und schon nach den ersten Takten stellt sich dieses Gänsehaut-Feeling ein: Wunderbare Stimmen, voluminös und ausdrucksstark tragen die beiden singenden Putzfrauen unter perfekt angepasster Orgelbegleitung das "Blumenmenuett" von Leo Delibes vor. Rauschender Beifall bleibt nicht aus.Wie kommt jetzt ein Nussknacker in die Blumentasche. Vielleicht stand er ja Weihnachten in der Brander Krippe. Der Sprung zum nächsten Thema ist schon geschafft; leicht und humorvoll. W. A. Thurn macht sich bereit zu Stücken aus der Nussknackersuite; feinfühlig, zart und gestochen scharf. So kann's bleiben! Dann löst die "Barcarole" als Duett noch einmal starken Beifall, dem folgt eine Dreier-Serie von Rockballaden. "Eitza ware bal eigschlouffn", kommentiert eine der beiden Putzfrauen die eher ruhige Phase des Nachmittags. Und: "Etz wirds owa Zeit, da da Walter wieder a weng Schwung einebringt!"Für den Organisten kein Problem, und schön erlebt das Publikum, wie sich Märsche auf einem so großen Instrument anhören. Es hat seinen Reiz! "Preußens Glanz und Gloria", "Wien bleibt Wien" und der "Hohenfriedberger Marsch" lassen niemand ruhig sitzen. Da muss wenigstens Fuß, Hand oder Kopf den Marschrhythmus nachvollziehen.Ein paar Witze dazwischen lockern auf. Um Musiker geht's oft, und da wird zum Beispiel die Frage gestellt, was ein Musiker trinken muss, bis er 0,5 Promille erreicht? "Drei Doch nix!" Schließlich beschließt eine "Hornpipe Humoresque" den offiziellen Teil des Konzerts. Das Publikum dankt begeistert für eine fröhliche und frohmachende Botschaft. Manche fragten sich, ob sich nicht auch Max Reger darüber gefreut hätte. Die Antwort eines Besuchers traf vielleicht am ehesten: "Er hätte sich wahrscheinlich aus Freude darüber gleich ein Seidel aufgemacht und dazu eine schöne Zigarre geraucht."