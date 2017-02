Politik Brand

14.02.2017

13

0 14.02.201713

Eine große Trauergemeinde nahm Abschied von Altbürgermeister und Ehrenbürger Karl Söllner. Die Flächen rund um die Kirche waren weiträumig zugeparkt. Auch im Gotteshaus war kein freier Platz zu finden.

Den Menschen dienen

Freude an der Heimat

Spende für Blindenmission

Möge Gott ihm vergelten, was er für uns getan hat. Pater Joy

Die Vereine, eine der großen Leidenschaften des Verstorbenen, hatten sich mit Fahnenabordnungen zum Kirchenzug versammelt. Das Requiem zelebrierte der gebürtige Brander Pfarrer Markus Werner zusammen mit Pfarrer Stefan Prunhuber und Pater Joy Munduplackal. Dieser kam in seiner Predigt auf die Stationen des Lebens des Verstorbenen zu sprechen.Was Karl Söllner ausmachte, sei sein Glaube gewesen. Er habe ihn als einen tief frommen Mann kennengelernt, der gerade aufgrund seines Gottvertrauens immer Freude und Gelassenheit ausstrahlte. Als Pfarrer dankte Pater Joy im Namen der ganzen Pfarrgemeinde für seinen treuen Dienst in der Pfarrgemeinde Brand: "Möge Gott ihm vergelten, was er für uns getan hat". Söllners religiöse Überzeugung kam auch in dem Lied "So nimm denn meine Hände" zum Ausdruck, das Veronika Sebald auf der Empore unter Orgelbegleitung sang.In besonderer Weise habe sich Karl Söllner für die Gemeinde verdient gemacht, erklärte Bürgermeister Ludwig König nach dem Schlussgebet in der Kirche und beschrieb den Verstorbenen als lieben Menschen mit einer beeindruckenden Persönlichkeit. Zu seiner politischen Laufbahn zählte auch der langjährige Vorsitz in der Verwaltungsgemeinschaft. In Anerkennung seiner großen Verdienste sei er 2010 zum Ehrenbürger der Gemeinde Brand ernannt worden. "Wenn man gerufen wird, soll man nicht nein sagen", habe Karl Söllner nach der Ernennung ins Goldene Buch geschrieben. Im Oktober 2000 wurde ihm die Medaille für Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung vom damaligen Regierungspräsidenten Dr. Wilhelm Weidinger in Regensburg überreicht. Viele Projekte und Bauvorhaben tragen Söllners Handschrift. Sehr am Herzen gelegen habe ihm auch die Pflege des Erbes Max Regers.Im Mittelpunkt seiner langjährigen öffentlichen Arbeit haben stets seine Mitmenschen gestanden. Er habe sich Zeit genommen und manche Probleme ohne bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt. Deshalb sei Söllner in der Gemeinde, in der Bevölkerung und auch im Kreise seiner Bürgermeisterkollegen sehr geschätzt gewesen. "Wir verneigen uns in Anerkennung seiner vielfältigen, hervorragenden Leistungen", schloss Ludwig König.Der Sprecher der Brander Vereine, zweiter Bürgermeister Christian Drehobel, zitierte das Motto der Feuerwehren als Lebensmotto des Verstorbenen: "Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr!" Sich einsetzen für andere und der Gemeinschaft dienen, das habe Karl Söllner durch sein Engagement in vielen Vereinen gelebt, mehr als 30 Jahre davon aktiv in der Feuerwehr.Seine politische Heimat habe er in der CSU gefunden, im Ortsverband war er mehrere Jahrzehnte Vorstandsmitglied. Söllner war in vielen Vereinen tätig, im Pfarrgemeinderat und in der Kirchenverwaltung, bei der KAB und im Fichtelgebirgsverein, wo ihn die Freude an der Heimat und am Wandern mit den Mitgliedern verband. Mit großer Begeisterung verfolgte er das Geschehen in der Theatergruppe. So konnte er durchsetzen, dass am Mehrzwecksaal ein Bühnenhaus für das damals neu formierte Ensemble angebaut wurde.Der Verstorbene war Mitglied im Sportverein und im Obst- und Gartenbauverein. Zusammen mit den Chören widmete er sich Max Reger. Als Hobbyschreiner konnte er im Kindergarten, der in seiner Amtszeit gebaut wurde, selbst kleinere Reparaturen auszuführen. Karl Söllner habe viele Menschen mit seiner aufrichtigen und stets hilfsbereiten Art tief beeindruckt. Für den Wasserzweckverband "Oberes Fichtelnaabtal" sprach Vorsitzender Peter König. Söllner habe die Entscheidungen zur Gründung und Gestaltung des Verbandswesens zur Sicherung der Wasserversorgung in der Region in seiner langjährigen Amtszeit als Zweckverbandsvorsitzender geprägt und verantwortet. Die Wasserversorgung der Region sei zu seinem Lebenswerk geworden. Der Zweckverband "Oberes Fichtelnaabtal", den er bis 1999 als Vorsitzender verantwortungsbewusst geleitet hat, sei heute eine moderne Wasserversorgungsanlage, die die Handschrift von Karl Söllner trage.Heute gelte es, dem Verstorbenen Achtung, Anerkennung und Wertschätzung auszusprechen. Persönlich würden ihm viele Gespräche in guter Erinnerung bleiben und die Tatsache, dass der Verstorbene die Zweckverbands-Idee auch im Ruhestand verfolgte und sich an der guten Zusammenarbeit der Verbandsgemeinden freute.Eine große Trauergemeinde begleitete den Zug zum Friedhof. Auf Musik und Ehrensalut wurde auf Wunsch der Familie verzichtet, ebenso auf Kränze. Dem Wunsch für eine Spende an die Christoffel-Blindenmission wurde so entsprochen. (Stationen)