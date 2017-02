Politik Brand

12.02.2017

Manche Neuigkeiten verbreiten sich in einem Dorf besonders schnell. Am Samstag war das die Nachricht vom Tod des Brander Altbürgermeisters und Ehrenbürgers Karl Söllner im Alter von fast 82 Jahren.

Requiem am Dienstag Requiem mit anschließender Beerdigung ist am Dienstag um 14.30 Uhr. Zur Teilnahme am Gottesdienst und an der Beerdigung von Altbürgermeister Karl Söllner treffen sich die Vereine zum gemeinsamen Zug zur Kirche um 14.15 Uhr am Rathaus. Anschließend sind die Vereine von der Familie in den Mehrzwecksaal eingeladen. (ld)

(ld) Der Verstorbene gehörte 27 Jahre dem Gemeinderat an. 1978 wurde er zum zweiten Bürgermeister und 1984 zum ersten Bürgermeister gewählt. "In der Zeit seines kommunalpolitischen Wirkens hat er mit größtem persönlichen Einsatz die Entwicklung der Gemeinde Brand in vorbildlicher Weise geprägt und gelenkt", hatte Bürgermeister Ludwig König beim Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde 2010 in seiner Laudatio formuliert und damit versucht, das große Engagement Karl Söllners zusammenzufassen.Dem Anspruch der Ehrenbürgerwürde, dass die zu ehrende Person entscheidend die Entwicklung der Gemeinde beeinflusst und so das Wohl der Bürgerschaft gefördert haben muss, wurde Karl Söllner in seiner Amtszeit und darüber hinaus mehr als gerecht.Viele Bauvorhaben sind in seiner Ära verwirklicht worden: Ein Mietshaus mit sechs Wohnungen in der Bergstraße wurde gebaut, das Kinderhaus Don Bosco konnte eingeweiht werden, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und der Umbau in Fuhrmannsreuth waren ihm ein Anliegen. Ein Bauhofgebäude wurde errichtet und der Bauhof mit einem Mehrzweckfahrzeug ausgestattet. Die Bebauungspläne Ortskernerweiterung, der Flächennutzungsplan und das Baugebiet Brunnäcker tragen seine Handschrift. Ein Gemeinde- und Vereinsarchiv, der Mehrzwecksaal sowie Straßen-und Kanalbauprojekte fallen in seine Amtszeit. Ein Arzt und ein Zahnarzt kamen nach Brand. Ohne Söllners Beharrlichkeit wäre der Grundsatzbeschluss zur Flurbereinigung und Dorferneuerung nicht gefasst worden.Auch der Wasserversorgung hatte sich Karl Söllner verschrieben. Das Zehn-Millionen-Euro-Projekt kann aus heutiger Sicht als sein Lebenswerk bezeichnet werden. Aus der Wassernot war der damalige Zweckverband der Gruppe Brand-Mehlmeisel entstanden, in dem er zunächst als Kassier und dann als Geschäftsführer tätig war. Ab 1969 stand Söllner diesem als Verbandsvorsitzender vor. Unter seiner Regie wurden mit anderen Gemeinden und Ämtern in den 70er Jahren Pläne für eine regionale Versorgung geschmiedet. Als sich der Wasserzweckverband "Oberes Fichtelnaabtal" 1980 seinen Namen gab, wurde auch das Projekt unter seiner Führung begonnen und Mitte der 1990er Jahre abgeschlossen. Den Verband hat er als Vorsitzender bis 1999 verantwortungsbewusst geleitet.Mit Weitblick wurde eine noch über Generationen hinweg wertvolle Einrichtung zur sicheren Wasserversorgung geschaffen. Sein Engagement hätte Söllner als selbstverständlichen Auftrag und Pflichterfüllung angesehen, führte Bürgermeister Ludwig König damals beim Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde aus. Dieses große Engagement zeigte sich auch in der aktiven Mitgliedschaft in mehreren Vereinen; in einigen arbeitete Karl Söllner auch im Vorstand mit oder führte den Verein für eine gewisse Dauer selbst.Auch auf Pfarreiebene war Söllner aktiv, gehörte einige Jahre sowohl dem Pfarrgemeinderat als auch der Kirchenverwaltung an. Mit Karl Söllner verliert die Gemeinde eine große, über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte und geschätzte Persönlichkeit.