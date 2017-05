Politik Brand

15.05.2017

Ab 2019 können rund 130 Haushalte in Brand schnelles Internet nutzen. Telefonieren, Fernsehen und Surfen sind dann gleichzeitig möglich. Den Zuschlag für den Netzausbau erhielt erneut die Telekom.

(ld) Die Entscheidung ist gefallen: Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Internet-Ausbau im Ort gewonnen. 257 590 Euro sind dafür veranschlagt, auf die Gemeinde entfallen zehn Prozent, also rund 26 000 Euro. Die Verträge wurden in der Gemeindeverwaltung von Bürgermeister Ludwig König und Vertretern der Telekom unterzeichnet.Ab Mitte 2019 können rund 130 Haushalte Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s buchen. In Teilbereichen seien sogar Bandbreiten größer als 100 MBit/s möglich. Die Telekom wird rund neun Kilometer Glasfaserkabel verlegen, zwei Multi-Funktions-Gehäuse und vier Glasfaser-Netzverteiler aufstellen und mit neuester Technik ausstatten. 23 Gebäude bekommen einen Glasfaseranschluss direkt ins Haus.Das Netz wird dann so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Mit dem Dank an die Gemeinde verband Friedrich Weinlein, kommunaler Ansprechpartner der Deutschen Telekom Technik, die Zusage, das Projekt zügig umzusetzen. "Wir versorgen Gebiete in Brand, Fuhrmannsreuth, Grünberg, Grünlasmühle, Neubrand und Oberölbühl mit moderner Technik und machen die Gemeinde Brand damit zukunftssicher", ergänzte Andreas Rudloff, Ansprechpartner Infrastruktur-Vertrieb der Deutschen Telekom. Und so läuft der Ausbau: Die Telekom steigt in die Feinplanung für den Ausbau ein. Parallel werden eine Tiefbau-Firma ausgewählt, Material bestellt und Baugenehmigungen eingeholt. Sobald alle Leitungen verlegt und Multifunktionsgehäuse aufgestellt sind, erfolgt die Anbindung ans Netz. In der Regel können die Kunden bereits 24 Monate nach Vertragsunterzeichnung die neuen Anschlüsse nutzen. Mit VDSL wird derzeit eine Übertragungsrate von bis zu 50 Megabit pro Sekunde beim Herunterladen er-reicht. Ein DSL-Anschluss schafft bis zu 16 MBit/s. Je näher die Glasfaserleitung an die Kundenanschlüsse heranreicht, desto höher ist das Tempo.