26.04.2017

Seit dem Jahr 2001 gibt es den Jugendgemeinderat in Brand. In der Region ist es einer der Wenigen und der Gemeinde ein besonderes Anliegen. Das betonen alle Verantwortlichen und Beteiligten.

Brand/Neusorg. Angela Biersack ist bei der Verwaltungsgemeinschaft Neusorg für die jungen Gemeinderäte zuständig und erklärt: "Es richtet sich an die Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Alle zwei Jahre wird gewählt und mindestens zweimal im Jahr eine Sitzung abgehalten. Zudem arbeitet die Jugendbeauftragte der Gemeinde eng mit den Nachwuchsräten zusammen."Die Jugendlichen lernen Verantwortung zu übernehmen und lernen kennen, wie es in einem Gemeinderat abläuft. "Ein gutes Beispiel ist Christian Doleschal, der früher Jugendbürgermeister in Brand war, nun im Gemeinderat sitzt und Bezirksvorsitzender der JU ist", so Biersack. Brands Bürgermeister Ludwig König pflichtet ihr bei: "Der Jugendgemeinderat soll die Interessen der Jugendlichen vertreten. Sie haben einen eigenen Raum, den sie selbst gestalten. Die Jugendbürgermeister nehmen auch an Sitzungen des Arbeitskreises für Jugend der Gemeinde teil.Doch sowohl Biersack als auch Bürgermeister König müssen zugeben, dass die Zahl der Interessierten rückläufig ist. So fanden sich 2015 nur sechs junge Frauen, die sich bereit erklärten, den Jugendgemeinderat zu bilden. "Es ist in den letzten Jahren nicht mehr so rund gelaufen und auch der vorhandene Raum wurde nicht regelmäßig genutzt. Das liegt natürlich auch daran, dass sich viele der Jugendgemeinderäte in der Ausbildung oder im Abiturstress befinden."Die bisherige Jugendbürgermeisterin Leonie Reiß meint: "Leider war zuletzt nicht viel Interesse vorhanden." Es sei einfach schwierig Jugendliche in diesem Alter dafür zu begeistern. Sie war bei der letzten Wahl 16 Jahre alt und wollte sich für den Ort engagieren. Jüngere hätten oft gar kein Interesse an einer solchen Aufgabe und Ältere beginnen eine Ausbildung oder ein Studium und ziehen weg. Reiß tritt, wie auch ihre sechs Kolleginnen, nicht mehr an: "Ich mache gerade mein Abitur und will studieren. Ich weiß einfach nicht, wie oft ich dann noch in Brand sein werde."Die Bildung eines neuen Jugendgemeinderats am 30. April stand lange auf der Kippe. Zunächst haben sich mit Benjamin Schindler, Elias Daubner, Lilly Glowka und Lena Scherm nur vier Jugendliche angemeldet. Bürgermeister König würde es sehr bedauern, wenn sich kein neuer Jugendgemeinderat bilden könnte. Nun gibt es aber Hoffnung: Mit Antonia Müller, Elias Escher, Johnas Thiel und Maximilian Praller haben sich kurz vor Anmeldeschluss vier weitere Kandidaten bereit erklärt die Arbeit weiterzuführen.Die Arbeit im Jugendgemeinderat habe Leonie Reiß Spaß gemacht und in Zukunft kann sich die 18-Jährige durchaus einen Einstieg in die Lokalpolitik vorstellen. Landtagsabgeordneter, wie ihr Vater Tobias Reiß, wäre ihr allerdings zu stressig. "Es ist gut, dass es einen Jugendgemeinderat in Brand gibt. So können Jugendliche engeren Kontakt zur Gemeinde halten." Es ist toll, dass ein kleiner Ort wie Brand ein solches Gremium seit langem auf die Beine stellen kann, denn andere größere Städte würden etwas derartiges gar nicht anbieten.Der ehemalige Jugendbürgermeister und heutige JU-Bezirksvorsitzende Christian Doleschal ist auch für die Zukunft optimistisch, was die Anzahl an Kandidaten betrifft. Er erinnert sich zurück: "Für mich war die Zeit damals schon prägend und irgendwie auch ein Startpunkt für meine politische Laufbahn. Jetzt beeinflussen die geburtenschwachen Jahrgänge und das G8 die Kandidaten-Anzahl. Inzwischen hat der Jugendgemeinderat eine 16-jährige Geschichte." Am Sonntag, 30. April, wird gewählt und mit acht Kandidaten sieht die Zukunft schon wieder besser aus.