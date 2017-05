Sport Brand

08.05.2017

6

0 08.05.2017

Jubel beim SSV Brand: Die Tischtennis-Landesligadamen haben durch einen 8:1-Kantersieg gegen den SV Weiherhof II den Klassenerhalt geschafft. Nach vier Wochen Zwangspause stand am Samstag endlich das entscheidende Relegationsspiel um den Klassenerhalt in der Landesliga Nord/Ost an. Dabei war der Klassenunterschied deutlich spürbar. Die Gastgeberinnen setzten sich klar mit 8:1 gegen den Bezirksligisten SV Weiherhof II durch.

Bereits in den beiden Eingangsdoppeln mit Siegen ohne Satzverlust wurde der SSV seiner Favoritenrolle gerecht. Schmidt sorgte daraufhin ebenfalls ohne Satzverlust für das 3:0, während Carina Netzel in vier Sätzen gegen die Nummer eins aus Weiherhof, Waldmann Anja, abgeben musste und den Gästen damit den einzigen Zähler an diesem Nachmittag gewährte. Daubner holte sich daraufhin den Siegpunkt gegen Hauptfleisch, Karin Netzel gewann in drei Sätzen gegen Klostermeier und so standen vor voll besetzter Halle bereits nach eineinhalb Stunden ein 5:1 und damit die Vorentscheidung fest. Schmidt über vier Sätze und Carina Netzel ohne Satzverlust sorgten für die Zähler sechs und sieben, bevor Daubner gegen Klostermeier im vierten Satz mit 11:8 alles klar machte. Damit verabschieden sich die Tischtennisdamen des SSV Brand in die Sommerpause und freuen sich auf die nächste Landesligasaison