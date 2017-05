Vermischtes Brand

11.05.2017

0 11.05.2017

Neue Lampen sollen die Sonnenstraße erleuchten, deren Ausbau seit Monaten Thema im Gemeinderat ist. Nun geht es um die Art der Leuchten - nicht zuletzt spiel das Geld ein Rolle.

(ld) Im Zuge des Ausbaus der Sonnenstraße ist unter anderem die Neuordnung beziehungsweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung geplant. Dabei besteht die Möglichkeit, zwischen einer architektonischen Zylinderleuchte oder einer technischen Leuchte - ein quaderförmiger Kasten - zu wählen. 14 gestalterische Leuchten sind nötig. Dafür würden Kosten in Höhe von etwa 26 000 Euro entstehen. Von den technischen Leuchten würden zehn reichen. 17 000 Euro müssten für diese ausgegeben werden.Die fünf bestehenden Lampen seien in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung einbezogen und förderfähig, informierte Bürgermeister Ludwig König. 600 Euro kämen bei der schöneren Variante auf jeden Haushalt zu, 400 Euro wären bei der günstigeren Variante zu zahlen. Weil die Anlieger ohnehin größere Beträge zu erwarten haben, herrschte im Gemeinderat noch Uneinigkeit. 200 Euro seien eine Menge Geld, meinte Wolfgang Doleschal, doch würde man für die nächsten 50 Jahre entscheiden und da spiele doch das Erscheinungsbild der Gemeinde eine große Rolle. Als kleinen Ausgleich sprach er die Möglichkeit an, auf eine Lampe zu verzichten, um dadurch zu sparen.Doch darin sah Bürgermeister König keine Option. Das Ingenieurbüro habe klipp und klar festgestellt, dass 14 Stück nötig sind, um die vorgeschriebene Ausleuchtung zu erreichen. Florian Söllner wollte den Anliegern aufgrund von ohnehin hoher Belastung entgegenkommen und sprach sich für die günstigere Lösung aus. 8000 Euro sei ihm das bessere Aussehen nicht wert. Für die günstigere Lösung stimmte auch Robert Seitz. Er hätte die Anlieger befragen wollen, was Bürgermeister Ludwig König nicht mehr zulassen konnte: "Es muss nun entschieden werden!" Die Entscheidung fiel trotz Gegenstimmen zugunsten der gestalterischen Leuchten.Entgegenkommen wird der Gemeinderat den Anliegern bei der Bezahlung. Die Ratenzahlungen wurden um neun Monate gestreckt. Die erste Rate mit 35 Prozent wird dann am 30. September fällig. Die nächste in gleicher Höhe ein Jahr später und die Schlussrate am 30. Juni 2019.