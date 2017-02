Vermischtes Brand

01.02.2017

01.02.2017

Mehlmeisel. Auch bei der ersten Sitzung des Gemeinderates im neuen Jahr war der Rückzug der Sparkasse aus Mehlmeisel wieder ein Thema. Bürgermeister Franz Tauber informierte, dass zum Informationsabend der Commerzbank, die sich nun hier neu niedergelassen habe, 130 Besucher gekommen seien. "Das waren zehn Prozent der Bürger", informierte Tauber. Die von der Bank angebotenen Beratungstermine würden fleißig in Anspruch genommen.

Zufrieden zeigte sich der Gemeindechef mit dem Betrieb am Klausenlift. Rund 50 Betriebstage seien ein prima Ergebnis. "Es läuft heuer gut", sagte der Rathauschef. Er war sich mit Blick auf das Wetter sicher, dass die Wintersportler in diesem Jahr noch länger Freude am Hang haben werden: "Wir werden den Regen überstehen."Informiert hat sich die Gemeinde über die Abläufe in der Integrierten Leitstelle (ILS) in Bayreuth. Drei Stunden besuchten fünf Gemeinderäte die Einrichtung. Die technischen Möglichkeiten hätten die Besucher fasziniert.Tauber dankte der Bäckerei Dietmar Höss für die Spende von 500 Euro zugunsten des Waldhauses. Das Geld habe er mit einem speziellen "Luchsbrot" erwirtschaftet. Pro Brot flossen 50 Cent in die Spendenkasse. Aufgrund des Erfolges solle die Aktion wiederholt werden, freute sich der Rathauschef. Der Gemeinderat stimmte dem Nutzungsänderungsantrag von Benjamin Tauber, Hauptstraße 24 a, für den Umbau eines Kellerraums zu. Johannes Pscherer, FW, sprach der Bergwacht und dem Liftpersonal Dank für die Unterstützung beim Schulskitag aus.