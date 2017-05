Vermischtes Brand

(rgb) Der Jugendgemeinderat wird seine Arbeit in den nächsten zwei Jahren fortsetzten. Am Sonntag wählten die 12- bis 19-jährigen Gemeindebürger ihre kommunalpolitischen Vertreter. Ob es nach dem 30. April 2017 noch ein solches Gremium geben würde, war mangels Bewerber lange Zeit fraglich. Letztendlich erklärten sich doch genügend Jugendliche zur Kandidatur bereit.

Bestand in der jetzigen Wahlperiode das Gremium nur aus weiblichen Mitgliedern, wird sich das künftig ändern. Auch männliche Räte werden wieder vertreten sein. Unter Leitung von Bürgermeister Ludwig König ging die Wahl und das Auszählen der Stimmen im Jugendraum des Pfarrheimes zügig über die Bühne. Mehr Wahlbeteiligung wäre wünschenswert gewesen, von 79 Berechtigten kamen nur gut 20 Prozent zur Urne.Vom 1. Mai 2017 bis 30. April 2019 werden folgende Personen die Interessen der jungen Leute in der Kommune vertreten: Elias Daubner, Elias Escher, Lilly Glowka, Antonia Müller, Maximilian Praller, Lena Scherm, Benjamin Schindler und Jonas Thiel. Zu den ersten Gratulanten gehörten die amtierende Jugendbürgermeisterin Leonie Reiß, Jugendbeauftragte Franziska Hautmann und Bürgermeister Ludwig König. Hautmann und König sagten ihre bestmögliche Unterstützung zu. In der konstituierenden Sitzung, der Termin muss laut Satzung in den ersten drei Wochen nach der Wahl sein, wird aus den Reihen der neuen Räte die Jugendbürgermeisterin oder der -bürgermeister bestimmt.Die Arbeit im Jugendgemeinderat hat nicht zuletzt zum Ziel, durch frühzeitige Förderung im Bereich der Kommunalpolitik das Interesse an der "großen" Kommunalarbeit zu wecken. Eine spätere Mitarbeit im Gemeinderat und weiterer gemeindlicher Gremien ist denkbar und wünschenswert.