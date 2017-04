Vermischtes Brand

25.04.2017

Die Siedler Neubrand sind mit der Arbeit ihres Vorstands zufrieden. Das zeigt sich daran, dass es bei den Neuwahlen kaum Veränderungen gibt. Werner Brunner bleibt Vorsitzender.

(rgb) Ebenfalls bestätigt haben die Mitglieder der Siedlergemeinschaft den dritten Vorsitzenden Karl-Heinz Kruschina. Den zweiten Vorsitz hat künftig Regina Ullmann inne, die Christian Drehobel ablöst, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Ein Wechsel gab es auch beim Kassier: Christa Hautmann verwaltet künftig die Finanzen in Nachfolge von Regina Ullmann, um das Schriftliche kümmert sich Petra Besold.Kassenprüfer sind weiterhin Helmut Graf und Günther Lindner. Die sechs Beisitzer Jochen Scholz, Siegfried Klapper, Renate Brunner, Harald Kastner sowie Iris und Richard Brunner komplettieren das Team. Neben Christian Drehobel wurde auch Helmut Besold aus dem Vorstand verabschiedet.118 Mitglieder zählt der Verein, 2016 gab es drei Neuzugänge. Aus dem traditionellen Vatertagsfest ergab sich ein Überschuss von knapp 600 Euro. Den können die Siedler gut gebrauchen, da an ihrer Hütte aufwendige Sanierungen nötig waren. Installiert wurden eine neue Gastherme mit Heizkörpern und eine zentrale Warmwasserversorgung für Küche und Toiletten.Die Nachfrage nach herkömmlichen Schlachtschüsseln ging beim Schlachtfest im November wie in den vergangen Jahren zurück. Umso gefragter ist Geräuchertes. Die Osterkrone am Brunnen wurde durch drei zusätzliche Bögen optische aufgewertet. An der Quellenwanderung mit Karl Kuhbandner nahm eine kleine, aber sehr interessierte Gruppe teil. Für dieses Jahr ist ein Info-Abend über Fledermäuse mit Kuhbandner angedacht.Für Regina Ullmann trug Christian Drehobel den Kassenbericht vor. Die Kasse schloss mit einer geringfügigen Unterdeckung, was bei den erheblichen Investitionen nicht weiter verwunderlich ist. Aus den Reihen der Anwesenden kam der Vorschlag, neue Gläser für die Hütte anzuschaffen. Es wurde zudem angeregt, wieder Vereinsfahrten durchzuführen, nachdem es seit einigen Jahren keine mehr stattfanden. Brunner gab zu bedenken, dass die Nachfrage zu wünschen übrig gelassen hatte, er werde aber bei der nächsten Vorstandssitzung darauf zu sprechen kommen.