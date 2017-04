Vermischtes Brand

27.04.2017

Brand/Ebnath. Bereits drei Spieltage vor Saisonende ist der Spielgemeinschaft SSV Brand/DJK Ebnath die Meisterschaft in der B-Klasse Gruppe 4 im Fußballkreis Amberg-Weiden nicht mehr zu nehmen.

Durch den 5:0-Heimsieg gegen den ASV Haidenaab-Göppmannsbühl 2 am vergangenen Wochenende beträgt der Vorsprung vor dem Tabellenzweiten uneinholbare 12 Punkte. Mit einer überragenden Saisonleistung holte sich das Team in den 23 bisherigen Partien 22 Siege und ein Unentschieden. Mit 67 Punkten und 69:10 Toren hat die SG die beste Abwehr und den erfolgreichsten Sturm in der Liga.Der erste Tabellenplatz ist auch dem Trainerduo Sven Kuhbandner und Achim Plannerer zuzuschreiben, das mit großer Leidenschaft das Ziel Meisterschaft angegangen ist und das Potenzial der Mannschaft abrufen konnte. Auch der große Spielerkader war wichtig. Spielerausfälle konnten so gleichwertig kompensiert werden. Der sportliche Zusammenschluss von Ebnath und Brand trägt nun erste Früchte. Die gute Stimmung in der Mannschaft sowie das sportliche Umfeld trugen zum Aufstieg bei. Mit den Leistungen sollte das spielstarke Team in der A-Klasse mit dem Abstieg nichts zu tun haben.