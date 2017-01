Der traditionelle Schwarz-Weiß-Ball der Kolpingsfamilie lockte am Samstag die Massen. 300 Gäste kamen in die Mehrzweckhalle. Die Veranstaltung war ausverkauft.

Jubiläum im Blick

Lieder der Länder Die Mädchentanzgruppe stellte folgende Länder mit entsprechenden Liedern des jeweiligen Landes vor:



Österreich: "I sing a Lied für di"



Spanien: "Sofia"



Türkei: "Tarkan simirak - kiss kiss"



Frankreich: "L'Avenir"



England: "Raining Man"



Südafrika: "Helere"



Deutschland: "Bruttosozialprodukt"



Bayern: "Boblied". (mos)

Vorsitzende Evi Glöckl und Sepp Birner jun. freuten sich über den Andrang. Unter einem Schirm, in den Kolpingfarben schwarz-orange, hieß das Vorstandsteam den Präses Pfarrer Andreas Weiß sowie Vereinsabordnungen und Dorfgemeinschaften willkommen. In alter Manier wurde der Schwarz-Weiß-Ball mit der Polonaise eröffnet. Sepp Birner jun. führte sie mit seiner Frau Conny an. Die Band "Spritztour" aus Schwandorf sorgte den Abend über für die musikalische Unterhaltung. Die Tanzfläche war stets voll.Im Hinblick auf das 150-jährige Bestehen, das die Kolpingsfamilie Bruck im Jahr 2017 feiert, stand die Einlage der Mädchentanzgruppe unter dem Titel "Kolping International". Die zehn Mädchen der Tanzgruppe zogen in schwarz-oranger Kleidung in die Mehrzweckhalle ein. Das Schild "Kolping International", gefolgt von der Brucker Kolpingfahne sowie weiteren sieben Landesfahnen, verlieh der Feier einen würdigen Rahmen. Recht flott legten die Mädels bei ihren Showtänzen zu passenden Landesliedern (siehe Infokasten) los. Es gab viel Beifall. Die geforderte Zugabe ließ nicht lange auf sich warten.Als Dank für ihre Mühen wurden die Mädels mit einer roten Rose von den Jungs belohnt. Gegen 23 Uhr trat das Männerballett der Kolpingsfamilie auf. Mit dem selbst konstruierten Flieger "Kolping-Wings" flogen die sechs Jungs in die Mehrzweckhalle ein. Dass sie fit und gelenkig sind, bewiesen sie als Stewardessen verkleidet unter anderem zu den Liedern "Völlig losgelöst", "Über den Wolken", "San Franzisco" und "If the World Would End Tomorrow". Auch hier wollten die Gäste eine Zugabe sehen, die sie bekamen. Die Kolping-Mädels schenkten den Jungs als Anerkennung ein Dose Brausetabletten sowie einen Klopfer, der nach einem gemeinsam gesungenen Trinkspruch gleich hinunter gekippt wurde. Das Publikum war bunt gemischt von zahlreichen unter 18-Jährigen bis hin zu knapp 80-Jährigen. Die Bar im Foyer der Halle war bis in die frühen Morgenstunden gut besucht.