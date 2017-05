In der jüngsten Bauausschusssitzung in Nittenau sorgte die Bushaltestelle im Ortsteil Asang für Diskussionen. Ein Busunternehmer will keine zweite Haltestelle anfahren. Hingegen fürchten Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder, sollte das nicht der Fall sein.

Verkehrsschau vor Ort

Einstimmiger Beschluss

Es ging darum, ob die Bushaltestelle verlagert oder eine weitere eingerichtet werden soll. Begründet wurde dieses Anliegen damit, dass derzeit der überwiegende Teil der Schulkinder (acht von zehn) im südlichen Bereich der Ortschaft wohnen und diese den weiten und nach Meinung der Antragstellerin gefährlichen Weg zur derzeitigen Bushaltestelle im nördlichen Bereich gehen müssen. Leider sei ihr Vorschlag bei den Eltern im nördlichen Bereich auf erheblichen Widerstand gestoßen, die vehement die Beibehaltung der jetzigen Haltestelle fordern.Bei einer "kleinen Bürgerversammlung" habe die Verwaltung versucht, moderierend einen Lösungsversuch zu erarbeiten, leider ohne Erfolg. Daraufhin hat die Stadt alle betroffenen Fachstellen (Straßenbauamt, Polizei, Busunternehmer sowie die Eltern) zu einer Verkehrsschau eingeladen, wo den Anwesenden alle Fakten erläutert wurden. Den Eltern sei vor Augen geführt worden, dass sich die Bewohner einig sein sollten, welche Anträge gestellt werden sollen. Im Anschluss an die Verkehrsschau wurden die Anwesenden gebeten, der Stadt die weitere Vorgehensweise an die Hand zu geben. Sprich, einen Antrag auf Verlegung der Haltestelle zu stellen, oder die bisherige beizubehalten. Das konnte nicht erreicht werden, trotz des Hinweises, dass eine demokratische Abstimmung doch zu akzeptieren sei. Vielmehr haben Betroffenen gebeten, dass der Ausschuss entscheiden möge. Der Beschluss werde dann respektiert.Der Busunternehmer habe gesagt, dass er nur einmal in Asang halten werde, hieß es in der Sitzung. Willi Sturm gab zu bedenken, dass eventuell der Steinbruch wieder aufmache und der Lkw-Verkehr zunehme und plädierte für zwei Haltestellen. Jürgen Kuprat meinte, dass man diesen Punkt vertagen und eine Ortsbesichtigung vornehmen solle. Antonino Bruno erklärte, dass der Busunternehmer sich an das halten müsse, was das Landratsamt anordne. Die Bushaltestellen müssten angefahren werden. Albert Meierhofer forderte, dass man noch einmal mit dem Busunternehmer sprechen soll und war ebenfalls der Meinung, dass man diese Angelegenheit vertagen sollte. Willi Sturm hielt dagegen, dass die Gegebenheiten bekannt seien.Gerald Binner-Fendl sagte, dass es in Fischbach auch zwei Haltestellen gebe, die gar nicht so weit auseinanderliegen, und beide angefahren werden. Noch einige weitere Ausschuss-Mitglieder äußerten sich zum Thema. Schließlich fasste der Bauausschuss den einstimmigen Beschluss, dass eine zweite Haltestelle angefahren werden soll. Ein entsprechender Antrag soll an die Verwaltung weitergegeben werden. Diese soll mit dem Busunternehmen sprechen.