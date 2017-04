Eiche soll gefällt werden

Der Haupt- und Bauausschuss des Marktrates tritt am Donnerstag, 4. Mai, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Der Ausschuss beschäftigt sich mit dem geplanten Lebensmittelmarkt an der Nittenauer Straße, hier liegt der Bauantrag vor.

Zwei Anträge auf Fällung von Bäumen stehen auf der Tagesordnung, sie betreffen eine Eiche an der Ernst-Reuter-Straße und eine Linde an der Koblstraße. Bauvoranfragen betreffen Doppel- oder Einfamilienhäuser in Bruck, Mappach und Vorderthürn. An der Bürgermeister-Berger-Straße soll eine Gerätehalle entstehen, am Häubelberg ist ein Brennholzlager geplant. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus.