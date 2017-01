Amberg/Bruck. Ein Streit zwischen zwei Männern vor einem Asylbewerberheim endete tragisch. Staatsanwalt Holger Vogl verlas die Anklageschrift: Ein 43-Jähriger soll am 20. April vergangenen Jahres einem 38-jährigen Landsmann in die Genitalien getreten und ihm anschließend "zwei gezielte Faustschläge" auf das linke Auge verpasst haben. Seitdem sieht der Jüngere der beiden nichts mehr auf diesem Auge.

Blut läuft aus Auge

Zwei weitere Prozesstage

Seit 6. Mai sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Am Dienstag musste er sich wegen schwerer Körperverletzung vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Amberg verantworten. Den Vorsitz hatte Landgerichts-Vizepräsidentin Roswitha Stöber inne. Der 43-Jährige wollte vor Gericht nicht viele Angaben machen. Stattdessen ließ er von seinen Verteidigern, den Rechtsanwälten Jürgen Mühl und Narine Schulz, eine mündliche Erklärung abgeben. Er räumte ein, dass es, nachdem er massiv beleidigt worden sei, zu einer Auseinandersetzung kam. Er habe seinen Kontrahenten getreten, jedoch nur am Oberschenkel getroffen. Die Faustschläge bestreitet er. Weitere Angaben wollte er nicht machen.Die Version des 38-Jährigen klingt anders. Die zwei Männer waren Nachbarn. Sie wohnten im April mit ihren Familien in Bruck. Der Auseinandersetzung sei ein Streit vorausgegangen: "Wir haben uns gegenseitig beleidigt." Anschließend soll der 43-Jährige nicht nur mit der Faust zugeschlagen, sondern zuvor noch einen Gegenstand aus seiner Hosentasche gezogen und ihm damit die Hiebe versetzt haben. Einen Schlüssel, so vermutet der 38-Jährige. Aus dem Auge floss daraufhin Blut. Diese Version bestätigte auch die Ehefrau des Opfers am Dienstag. Beide sagten auch aus, dass ihnen die Familie des Angeklagten zuerst 10 000, später 15 000 Euro angeboten habe, wenn der Geschädigte seine bei der Polizei getätigte Aussage ändere.Richterin Stöber befragte am Dienstag außerdem einen 19-Jährigen, der beim Vorfall im April dabei war. Bei der Polizeivernehmung hatte der Heranwachsende ausgesagt, dass der 43-Jährige seinem Gegenüber aufs Auge geschlagen und dabei einen Gegenstand in der Hand gehalten habe; zwischen Ring- und Mittelfinger, etwa zwei Zentimeter groß. Vor Gericht erklärte er, dass er weder wisse, wo der Geschädigte getroffen worden sei, noch dass er einen Gegenstand gesehen habe.Seit dem Vorfall ist der 38-Jährige bereits zweimal am Auge operiert worden. Nach eigenen Aussagen sieht er auf dem linken Auge gar nichts mehr. In der Anklageschrift war davon die Rede, dass er nur noch einen Lichtschein wahrnehmen könne. Die entscheidende Frage ist wohl, ob sich der 38-Jährige die Augenverletzung durch die Schläge zugezogen hat oder sie durch einen Sturz verursacht worden sind. Denn laut einer anderen Version soll sich der Geschädigte an einer in der Nähe befindlichen Hecke verletzt haben.Rechtsanwalt Jürgen Mühl erklärte bei der Verhandlung, dass er den Eindruck habe, dass eine Schöffin befangen sei. Er stellte einen Antrag auf dienstliche Stellungnahme. Sein Vorwurf: Gestik und höhnische Bemerkungen ließen auf Voreingenommenheit schließen. Die Schöffin händigte dem Staatsanwalt und den Verteidigern die Stellungnahme aus. Sie haben wiederum bis Mittwochmittag Zeit, Stellung zu nehmen. Für Donnerstag und Freitag sind zwei weitere Prozesstage angesetzt.