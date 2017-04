Bücherei: Musik zum Streamen

Bürgermeister Hans Frankl las in der Bayerischen Staatszeitung einen Bericht über den von der amerikanischen Firma "Library Ideas" speziell für Kommunen entwickelten Musikstreaming-Dienst "freegal-music". Davon war er sofort begeistert.

(mos) Frankl war der Meinung, dieser Service sollte auch den Lesern in Bruck schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Die Marktbücherei hat deshalb als eine der ersten im Landkreis Schwandorf ihr digitales Angebot erweitert und bietet neben dem Ausleihen von Büchern, Hörbüchern, DVDs und der Leihe von E-Medien nun auch kostenloses Musikhören und das Herunterladen von Songs an.Seit der Aktivierung des Streaming-Dienstes am Anfang April können die in der Bücherei angemeldeten Nutzer legal und werbefrei jederzeit und von überall bis zu drei Stunden täglich Musik streamen und drei Titel pro Woche downloaden. "freegal music" deckt das gesamte Spektrum der Musik ab - von Jazz, Rock und Pop bis hin zu klassischer Musik, Kinderliedern und Country. Mit über elf Millionen Songs, 900 000 Alben und 18 000 Musikvideos von mehr als 28 000 Labels aus über 80 Ländern steht ein breitgefächertes Angebot für alle Altersgruppen zur Verfügung. Zusätzlich werden jede Woche durchschnittlich 10 000 neue Lieder von hinzugefügt.Und so funktionierts: Die Nutzer stöbern oder suchen gezielt nach einem Titel bei "freegal music" (Zugang über den Button auf der Homepage des Marktes Bruck oder beim WebOPAC der Marktbücherei) und loggen sich bei der Anmeldung einfach über ihr Benutzerkonto ein. Benutzernummer ist die Lesernummer des Bibliotheksausweises, das achtstellige Passwort ist das Geburtsdatum im Format TT.MM.JJJJ."Freegal music" gibt es auch als kostenlose Apps für Smartphones und Tablets. Bei der Installation der App muss als Suchwort für die Bibliothek "Germany" eingegeben werden. Die Musikstücke werden grundsätzlich im MP3-Format angeboten und können somit als heruntergeladene Dateien von sämtlichen mobilen Endgeräten abgespielt werden. Bürgermeister Frankl und das Büchereiteam freuen sich, dass die Marktbücherei mit diesem Angebot erneut an Attraktivität gewinnt und hoffen, dass der Musikstreaming-Dienst gut angenommen wird.