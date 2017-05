Feuerwehr erweitert Fuhrpark

Die Feuerwehr Bruck hat ihren Fuhrpark ausgebaut. Neben einem neuen Verkehrssicherungsanhänger wurde auch ein Fahrzeug für die Bedürfnisse der Aktiven umgebaut.

Am Samstag wurde in der Gemeinde Bruck deshalb nicht nur der Florianstag des KBM-Bereiches von Armin Jehl gefeiert, sondern auch die Übergabe der neuen Fahrzeuge (Bericht folgt). Um die Anschaffungen zu bewerkstelligen, haben mehrere örtliche Unternehmen gespendet. Eine Besonderheit des Anhängers ist eine Funkfernbedienung, um die Absperrtafel, die während der Fahrt umgeklappt ist, aufzurichten, sowie den Richtungspfeil einschließlich der Blitzlampen entsprechend auszurichten.Außerdem verfügt der Anhänger über ein Funkwarnsystem: Ein CB-Funksender strahlt eine Warnung auf verschiedenen Kanälen im CB-Funkbereich und in verschiedenen Sprachen gleichzeitig aus. Viele Lkw-Fahrer können diese Warnung rechtzeitig aufnehmen und entsprechend reagieren. Die Feuerwehr Bruck baute den Anhänger in Eigenleistung für ihre Zwecke um.Weiterhin wurde in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Bruck, mehreren Sponsoren und dem Feuerwehrverein das ehemalige Löschgruppenfahrzeug LF 8 r zu einem Logistik-Gerätewagen umgebaut. Neben der Normbeladung ist die Zusatzbeladung in Gitterboxen untergebracht. Vier dieser Gitterboxen werden ständig mitgeführt. Darin enthalten sind unter anderem Beleuchtung, eine Tragkraftspritze und weiteres Material zur Brandbekämpfung, sowie eine Gitterbox zur Reinigung von Unfallstellen. Beladen wird das Fahrzeug über eine Ladebordwand. Beim Umbau des LF 8 betrug der Eigenanteil der Feuerwehr Bruck rund10 000 Euro.