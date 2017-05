Feuerwehr feiert Florianstag

So viel Einsatz darf gefeiert werden. Für den Bereich von Kreisbrandmeister Armin Jehl stand der Florianstag in Bruck an. Vertreter von elf Wehren kamen in den Markt.

Aus Bruck, Schöngras, Sollbach, Hof am Regen, Fischbach, Neuhaus, Kaspeltshub, Stefling, Bodenstein, Nittenau und Bergham- trafen reisten sie zur Aufstellung am Feuerwehrgerätehaus in der Danziger Straße an. Den Kirchenzug führte die Brucker Blaskapelle unter Leitung von Georg Schuhbauer jun. an.In der voll besetzten Pfarrkirche St. Ägidius zelebrierte Pfarrer Andreas Weiß den Gottesdienst. Zu Beginn sangen alle das Florianslied. Den Feuerwehrkräften sprach der Priester ein "Vergelt's Gott" aus, denn ihr Aufgabengebiet umfasse weit mehr, als nur mit Wasser zu löschen. Der unermüdliche Dienst am Nächsten, bei Tag und Nacht, sei keine Selbstverständlichkeit. Die musikalische Gestaltung übernahm die Brucker Blaskapelle. Im Gerätehaus wurden alle Teilnehmenden zu einem Essen eingeladen.Kommandant Patrick Allen erklärte: "Mit der Feier des Floriantages werden der Verkehrssicherheitsanhänger sowie der Gerätewagen Logistik 1 zum Wohl der Bürger und der eigenen Einsatzkräfte in den Dienst genommen." Sein Dank galt der Gemeinde Bruck sowie allen Förderern der technischen Ausrüstungen. Auch der zweite Bürgermeister Robert Feuerer sprach im Namen der Gemeinde Bruck den Dank an die Firmen und Gewerbetreibenden aus, die durch ihre finanziellen Zuwendungen die Anschaffungen ermöglichten.Kreisbrandinspektor Thomas Schmidt warb für die ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrwesen. "Wir brauchen jeden Jugendlichen", so der Kreisbrandinspektor. Die Stadt Nittenau wurde durch dritten Bürgermeister Jürgen Kuprat vertreten. Vonseiten der Feuerwehrführung war neben Schmidt auch Kreisbrandmeister Armin Jehl zugegen. Ansässige Sponsoren unterstützen den Umbau des Gerätewagens.