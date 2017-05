(mos) In der Pfarrei St. Ägidius empfingen am Sonntag 31 Kinder zum ersten Mal die Kommunion. Nach Monaten der Vorbereitung im Religionsunterricht und in den Tischgruppen war nun endlich der langersehnte Tag da. Der Gottesdienst wurde in der gelb-weiß geschmückten Pfarrkirche gefeiert. Auch vor der Kirche wehten die Kirchenfahnen, um diesem Tag den würdigen Rahmen zu verleihen.

Pfarrer Andreas Weiß ging in seiner Predigt auf das Evangelium vom guten Hirten ein. Wie ein Hirte für seine Herde da ist, so will Jesus als starker Helfer da sein. Bei jedem Kommunionempfang darf jeder spüren: Er will uns buchstäblich am Herzen liegen. Mit Liedern aus dem Gotteslob wurde die Messe musikalisch gestaltet. Der Chor "B'choired" sang.Nachmittags fand die Dankandacht in der Pfarrkirche statt. Die musikalische Gestaltung an der Orgel übernahm am Vormittag Verena Kraus und am Nachmittag Daniela Lingl. Am Montag führte der Erstkommunionausflug nach Altötting. Neben einer Entdeckungstour durch Altötting, bei der unter anderem die Gnadenkapelle, das Panorama und die Stiftskirche auf dem Programm standen, wurde dort in der Magdalenenkirche eine Messe gefeiert.