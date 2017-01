Kopfstoß gegen Polizeibeamten

Warum die Keilerei in einer Tankstelle am Freitag in Bruck ausbrach, ist noch unklar. Gegen 20.30 Uhr wurde jedenfalls eine Streife der Polizeistation Nittenau angefordert, weil ein 40-jähriger Mann einen anderen Kunden geschlagen und beleidigt hatte.

Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 40-jährige, mutmaßliche Täter Mann äußerst aggressiv. Nach seiner Festnahme schlug er unvermittelt mit seinem Kopf gegen einen Beamten und verletzte diesen. Der Festgenommene wurde zunächst zur Polizeiinspektion Burglengenfeld gebracht. Während der Fahrt beleidigte und bedrohte er mehrfach beide Polizeibeamte.Auch in Burglengenfeld zeigte sich der Mann, der vermutlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, sehr renitent und widersetzte sich den eingesetzten Beamten. Auch in der Gewahrsamszelle der Inspektion Burglengenfeld ging die Randale weiter. Nach einer Blutentnahme musste der 40-Jährige ins Bezirksklinikum nach Regensburg gebracht werden. Den Randalierer erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung.