Maria Eichinger, geborene Gregori, feierte im Seniorenheim St. Elisabeth ihren 85. Geburtstag. Die Jubilarin wurde in Goppeltshof geboren und wuchs dort mit zwei Schwestern und zwei Brüdern auf. Nach der Schulzeit arbeitete sie in den Wintermonaten im Krankenhaus in Regensburg und zu Hause in der Landwirtschaft, später in der Hühnerfarm Wimex in Stadl.

Im Jahr 1961 heiratete sie in Nittenau Michael Eichinger. Der Ehe entstammen die drei Töchter Roswitha, Rita und Maria sowie Sohn Michael, der bereits verstorben ist. Inzwischen erfreuen die leidenschaftliche Bäckerin sechs Enkelkinder und zwei Urenkel. 2015 verstarb ihr Ehemann. Seit Februar 2017 wohnt Maria Eichinger im Seniorenheim in Bruck. In ihrem neuen Zuhause nimmt sie gerne an Veranstaltungen wie Singkreis und Seniorenkreis teil. Das wöchentliche Kraft- und Balance-Training sowie die Gymnastik macht sie gerne mit, um fit zu bleiben. Der regelmäßige Gottesdienstbesuch und das Rosenkranzbeten sind ihr immer noch sehr wichtig. Die humorvolle und gesellige Jubilarin liebt besonders die regelmäßigen Besuche ihrer ganzen Familie.An ihren Ehrentag fanden sich zahlreiche Gratulanten ein. Heimleiterin Annette Forster überbrachte die Glückwünsche im Namen der Bewohner und Angestellten und überreichte eine Blumenschale. Stellvertretender Bürgermeister Robert Feuerer gratulierte im Namen der Marktgemeinde mit einem Geschenkkorb.