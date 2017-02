Amberg/Bruck. Ein 38-Jähriger Asylbewerber verlor im April vergangenen Jahres sein Sehvermögen auf dem linken Auge. Die entscheidende Frage lautet: Wie? Vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Amberg vernahm die Landgerichts-Vizepräsidentin und Richterin Roswitha Stöber am Donnerstag, dem zweiten Verhandlungstag, mehrere Zeugen.

Augenarzt sagt aus

Plädoyers und Urteil

Zwei Versionen der Auseinandersetzung vor einem Asylbewerberheim in Bruck hat das Gericht bislang gehört. Die Frage: Hat der 43-jährige Angeklagte damals womöglich mit einem Gegenstand, etwa einem Schlüssel, gezielt zweimal auf das linke Auge seines 38-jährigen Landsmanns geschlagen? Oder ist der Geschädigte nach einem Fußtritt in ein Gebüsch gefallen und hat dabei sein Augenlicht verloren? Die Ehefrau des Angeklagten erklärte, dass Letzteres der Fall gewesen sei. Das Opfer soll - so will es die Ehefrau vom Fenster aus gesehen haben - nach dem Sturz einen Dorn aus dem Auge gezogen und sinngemäß zum Angeklagten gesagt haben: "Das ist, was ich will. Du sollst dein Leben im Gefängnis verbringen."Das widerspricht jedoch den Aussagen des Opfers, seiner Ehefrau und eines 17-Jährigen, der im April die Auseinandersetzung ebenfalls beobachtet hat. Verteidiger Jürgen Mühl brachte ins Spiel, dass der jugendliche Zeuge dabei geholfen haben soll, die fragliche Hecke zu stutzen, um Beweise zu zerstören. Das wies der junge Mann zurück: "Das stimmt nicht."Am Donnerstag wurde auch ein Facharzt für Augenheilkunde des Klinikums Regensburg befragt. Er hatte den 38-Jährigen damals in der Notaufnahme behandelt. Nach Meinung des Mediziners ist die Augen-Verletzung, wie sie der 38-Jährige davongetragen hat, durch einen Sturz in ein Gebüsch "recht unwahrscheinlich." Was auch dagegen spreche: Normalerweise fänden die Mediziner bei einer solchen Verletzung Reste von den Ästen oder Dornen im verletzten Auge. Das war aber nicht der Fall.Ein weiterer Zeuge (60) hatte im vergangenen Jahr bei einem Gespräch als Übersetzer geholfen. Mit dabei: Der Angeklagte, das Opfer, Söhne der beiden und ein Rechtsanwalt. Dabei soll der Geschädigte über den Angeklagten gesagt haben: "Dieser Mensch ist unschuldig. Er soll aus dem Gefängnis raus." Außerdem will der 60-Jährige später noch einen Dialog mitbekommen haben, bei dem das Opfer vom Angeklagten 15 000 Euro gefordert habe. Bei einer Vernehmung vor der Polizei allerdings hatte der 60-Jährige von einer solchen Forderung nichts erzählt. Das bestätigte der vernehmende Polizeibeamte dem Gericht.Für heute sind als Zeugen ein weiterer Polizist und ein Verwandter des Angeklagten geladen. Rechtsmediziners Prof. Dr. Stephan Seidl wird zu den Verletzungen des Opfers Stellung nehmen. Das Urteil der Strafkammer soll ebenfalls heute fallen.