Plädoyer für EU

Emilia Müllers Herz schlägt noch immer europäisch. Das hat sich auch nicht geändert, als sie vor knapp vier Jahren in das Amt der bayerischen Sozialministerin gewechselt ist. An der Mittelschule Bruck hielt ein Plädoyer für die oft kritisierte Europäische Union.

Europatag Die Mittelschule Bruck veranstaltete einen Projekttag unter dem Motto "Wir sind Europa". Schüler der neunten und zehnten Klasse erarbeiteten Vorträge über die EU - etwa über ihre Erfolge, die wirtschaftliche Stabilität, billiges Telefonieren und den einheitlichen Führerschein. Der Europatag, der am 9. Mai gefeiert wird, erinnert an die Anfänge der Europäischen Union. An jenem Datum im Jahr 1950 hielt Frankreichs Außenminister Robert Schumann eine Rede, in der einer eine Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl vorschlug. (doz)

Sicher, die EU habe schon einen besseren Ruf genossen, erklärte Müller. Sie muss es wissen. Die Politikern war vier Jahre lang Mitglied im Europäischen Parlament und mehrere Jahre Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheit. An der Grund- und Mittelschule, rief sie die Errungenschaften der Europäischen Union in Erinnerung. Ganz plakativ. An der Grenze zu Tschechien waren Wachhäuschen, in denen bewaffnete Männer saßen. Das ist noch gar nicht so lange her. "Ich dachte, die Welt ist in Furth im Wald am Ende", erinnert sich Müller.Heute unvorstellbar. "Die junge Generation kennt nichts anderes als die Freizügigkeit in der EU", sagte Müller. Auch Landrat Thomas Ebeling erzählte eine ähnliche Anekdote, demzufolge er in einem Bus gemeinsam mit Schülern stundenlang an der tschechischen Grenze warten musste. "Wenn man so was erlebt hat, kann man nur Freund der europäischen Idee sein." Oder wie es Müller ausdrückt: "Wir brauchen ein Europa der Solidarität." Rund 500 Millionen Menschen, die in der EU leben, seien eine verschwindend geringe Zahl in der Globalisierung. Ein Land alleine könne heute die Herausforderungen nicht mehr stemmen. Umso glücklicher ist Müller über den Ausgang der Wahl in Frankreich: "Ich freue mich sehr, dass Macron gewonnen und Le Pen verloren hat."Baustellen gibt es dennoch genug. Über den Brexit sagt Müller: "Wir müssen vernünftig miteinander umgehen." Die Schuldenkrise sei noch nicht beseitigt oder gelöst - auch wenn sie momentan aus dem medialen Fokus geraten ist. Außerdem sei die Jugendarbeitslosigkeit ein Problem. In Griechenland betrage sie rund 50 Prozent, in Deutschland lediglich 2,8 Prozent. Hier kämen 100 Lehrlinge auf etwa 1000 Ausbildungsplätze. Ein Luxusproblem, von dem Länder wie Griechenland und Spanien nur träumen können. Deshalb fordert Müller: "Wir haben in Europa eine verlorene Generation, wenn das Problem der Jugendarbeitslosigkeit nicht angegangen wird. Ohne Arbeit kann es keinen Wohlstand geben, ohne Ausbildung keine Perspektive."