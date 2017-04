Wohin gehen Promis, wenn sie ihrem Alkoholproblem Herr werden wollen? Kabarettist und Autor Werner Gerl hat recherchiert und einen Krimi geschrieben, der in einer fiktiven Entzugsklinik am Starnberger See spielt. Er stellte ihn in der Marktbücherei Bruck vor.

Bereits zum dritten Mal gastierte der Münchner Werner Gerl in der Marktbücherei Bruck. Vor rund 20 begeisterten Zuhörern trug er Auszüge aus seinem satirischen Kriminalroman "Mord auf Entzug" sowie aus der Anthologie "Mordsmäßig Münchnerisch" lebendig und spannend vor. Zunächst erläuterte der Schriftsteller, seine Idee zu "Mord auf Entzug": Er recherchierte, wohin die Promis gehen, "wenn sie ihre Leber trocken legen wollen", und befasste sich deshalb mit Entzugskliniken für Reiche und Prominente.Eine solche Klinik siedelte er dann als Ambiente für seinen Krimi am Starnberger See an. Der Betreiber dieser Einrichtung wird mit einem Stich ins Herz ermordet. Die spitzzüngige Kommissarin Irene Rosen übernimmt den Fall, obwohl sie gerade in größten Liebesturbulenzen steckt. Ihr assistiert der italienischstämmige Andrea Popoplo, der deutlich besser mit den Promis umgehen kann als seine Chefin. Und das ist auch notwendig, denn jeder einzelne der durch Hochglanzmagazine bekannten Patienten hatte ein Motiv, den Klinikchef zu ermorden."Mord auf Entzug" ist ein klassischer "Whodunit"-Krimi, der durch seine spritzig-witzigen Dialoge besticht. Vor allem den Zickenkrieg, den sich das drogensüchtige Model Diana Hofer und die gealterte Diva Lola Ries liefern, trug der Autor mit viel Esprit und Witz vor, wofür er vom Publikum großen Applaus erhielt.Im zweiten Teil des Abends stellte Werner Gerl die Anthologie "Mordsmäßig Münchnerisch" vor. 20 bekannte bayerische Krimiautoren schrieben jeweils einen Kurzkrimi zu je einem Münchner Stadtviertel. Flankiert wird jeder Text durch ein bayerisches Kochrezept. Werner Gerl suchte das noble Bogenhausen aus, als Gericht dazu "Reherl mit Ei". Die Geschichte "Mord am Friedensengel" thematisiert einen Aspekt der Landeshauptstadt, der vielen nicht so geläufig ist: München ist der größte IT-Standort Deutschlands. Der Kurzkrimi thematisiert die neuesten Techniken aus der bunten digitalen Welt. Nach der Lesung diskutierte der Autor noch mit dem Publikum über seine Werke. Anschließend signierte er fleißig Bücher für die Zuhörer und natürlich auch für die Marktbücherei, in der die beiden Werke ab sofort ausgeliehen werden können.