Auf der "Waldhäusl-Kreuzung" bei Bruck forderte ein schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag zwei Verletzte. Der Fahrer eines Autotransporters hatte einem zweiten Lastwagen die Vorfahrt genommen. Es entstand hoher Sachschaden, die Bundesstraße 85 war stundenlang gesperrt.

Gegen 14.15 Uhr war der voll beladene Autotransporter auf der Kreisstraße 14 aus Richtung Bodenwöhr-Blechhammer - offenbar ohne am Stop-Schild anzuhalten - in die Kreuzung mit der Bundesstraße 85 eingefahren. Gleichzeitig näherte sich ein Lastwagen mit Planenaufbau aus Richtung Schwandorf, der auf der Bundesstraße weiter Richtung Cham fahren wollte. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, versuchte auszuweichen, rammte aber den mit Autos beladenen Sattelzug. Während sich der mutmaßliche Verursacher leichtere Verletzungen zuzog, wurde der Fahrer des zweiten Lastwagens durch den Aufprall im Führerhaus eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten nach der Erstversorgung durch Notarzt und Sanitäter in eine Klinik nach Amberg. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es seitens der Nittenauer Polizei. Der Fahrer des Autotransporters wurde ins Krankenhaus Schwandorf gebracht.Der Schaden an den beteiligten Lkw und den geladenen Autos ist beträchtlich. Er dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Genauere Zahlen der Polizei lagen am Montag noch nicht vor. Die Polizei rief einen technischen Sachverständigen an die Unfallstelle. Offenbar sollte geprüft werden, ob ein technischer Defekt für den Unfall ursächlich gewesen sein könnte. Die Bundesstraße 85 musste wegen des Unfalls stundenlang gesperrt werden. Auch während der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Behinderungen. Die Feuerwehren sorgten für die Absicherung der Unfallstelle.